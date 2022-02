Tarta de manzana con Thermomix, jugosa y fácil

En el blog tengo una enorme cantidad de recetas con manzana porque es una de mis frutas preferidas y también uno de los ingredientes que más me gusta utilizar para elaboraciones dulces (aunque también tiene su hueco en platos salados). No me canso de preparar tartas de manzana de diferentes tipos y esta es una de las más sencillas.

Esta tarta de manzana con Thermomix queda jugosa y es muy fácil de preparar, tan solo hay que picar y mezclar ingredientes y hornearlos. Lo más característico es la gran proporción de manzana que lleva respecto al resto de ingredientes, por lo que no es una tarta excesivamente dulce o que resulte pesada.

Es una de esas tartas que está buenísima recién hecha pero que el reposo le sienta bien y al día siguiente está aún más potente de sabor e intensa. Lo cierto es que en este caso la Thermomix ahorra mucho trabajo porque pica en un momento las nueces y las manzanas y se encarga de mezclar los ingredientes en un momento y sin ensuciar nada más.

Otra tarta de manzana que puedes preparar con Thermomix es esta fantástica tarta de manzana en Thermomix con hojaldre y crema pastelera. Y para que te sirvan de inspiración aunque la receta no se haga con el robot seguro que te interesan recetas como la tarta tatin de manzana con masa quebrada, que es una «tarta invertida» que se hornea con la base encima, y su versión tarta tatin de manzana con hojaldre, ambas muy sencillas de preparar. No podíamos olvidarnos de la Apple Pie o tarta de manzana americana o la tarta de manzana con crema pastelera y masa quebrada, ¡todo un clásico!

También está riquísima la tarta de queso y yogur al horno con manzana y masa quebrada y hay infinidad de postres irresistibles con manzana, por ejemplo el famoso strudel de manzana, las empanadillas rellenas de manzana y nueces, el original crumble de manzana, el porridge de avena o gachas de avena con manzana y canela , las manzanas asadas al horno con canela y almendras, la compota de manzana casera con o sin azúcar o la mermelada de manzana casera con canela.

Ingredientes para preparar tarta de manzana con Thermomix, jugosa y fácil (molde rectangular de 25 x 32 cm):

5 manzanas rojas o bien tipo Golden, las que más te gusten.

3 huevos M.

120 gr de azúcar blanco.

120 gr de leche.

120 gr de aceite de oliva suave o de semillas.

150 gr de harina de trigo.

8 gr de levadura química (tipo Royal), también llamada polvos de hornear.

1 cucharadita de postre de canela en polvo.

30 gr de nueces peladas.

Mermelada de albaricoque para pintar la tarta.

Preparación, cómo hacer la receta de tarta de manzana con Thermomix, jugosa y fácil:

Pon las nueces peladas en el vaso de la Thermomix y pícalas durante 6 segundos a velocidad 4. Reserva aparte. Precalienta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo y ventilador. Pela las manzanas y quítales el corazón con un descorazonador. Parte 3 de las manzanas en cuartos y échalas en el vaso de la Thermomix. Las otras 2 córtalas en láminas finas (servirán para decorar la tarta por encima) y los extremos échalos también en el vaso. Trocea las manzanas que están en el vaso de la Thermomix durante 6 segundos a velocidad 4 y déjalas aparte en un bol. Pon en el vaso los huevos con el azúcar y mezcla durante 30 segundos a velocidad 3. Añade la leche y el aceite y mezcla durante 4 segundos a velocidad 4. Incorpora también la harina, la levadura y la canela y mezcla otra vez durante 1o segundos a velocidad 3. Echa en el vaso la manzana que habíamos troceado y reservado previamente y también las nueces picadas y simplemente mezcla con la espátula. Cubre un molde rectangular de una medida similar a 25×32 cm con papel de horno y vierte en él el contenido del vaso de la Thermomix. Con la espátula repártelo bien por toda la superficie. Coloca por encima las láminas de manzana de manera que cubran completamente la superficie. Introduce el molde en el horno a altura media y hornea la tarta durante unos 45 minutos. Para comprobar si está lista puedes hacer la prueba del palillo cuando se cumpla el tiempo: introduce un palillo en el bizcocho y si sale limpio la tarta ya está lista. Si no, déjala unos pocos minutos más pero vigilando no pasarte para que no pierda jugosidad. Saca la tarta y deja que repose en el molde hasta que se enfríe. Calienta algo menos de medio vaso de mermelada de albaricoque en el microondas. Dale apenas unos segundos ya que puede salpicar con facilidad, simplemente haz esto para que la textura esté un poco más líquida pero no es necesario que se caliente demasiado. Pinta la superficie de la tarta con la mermelada de albaricoque utilizando una brocha de cocina.

Tiempo: 1 hora y 30 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Espera a que se enfríe para pintarla con la mermelada de albaricoque y después déjala reposar al menos 1 hora para que se asiente todo bien, aunque simplemente con que esté fría ya se puede consumir. Para conservarla déjala en un recipiente cerrado en la nevera, 3-4 días aguanta e incluso seguramente alguno más.

Se trata de una tarta de manzana muy jugosa gracias a la base abizcochada que lleva y que incluye una gran cantidad de manzana. El toque de las nueces y la canela le sienta fenomenal y la capa superior de láminas de manzana horneadas y la mermelada de albaricoque ponen el broche a una tarta que sin duda alguna está de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de tarta de manzana con Thermomix, jugosa y fácil:

Puedes sustituir la canela por vainilla, añadiendo un poco de esencia o, si no tienes otra opción, aroma. También le quedan fenomenal a esta tarta un poco de ralladura de cítricos, sobre todo de limón pero también puedes combinarlo con naranja.

La mermelada de albaricoque encaja fenomenal con esta tarta pero puedes utilizar cualquier otra mermelada que te guste. Y si te animas a prepararla en casa no te olvides de visitar nuestra sección especial de recetas de mermelada casera.

Consejos:

Hornea la tarta en su punto justo para que no pierda jugosidad pero que esté completamente cocinada. Para ello nada mejor que hacer la prueba del palillo y así salir de dudas. Al margen de esto, quizás tu gusto personal se inclina por una tarta menos hecha y blandita o por el contrario te gusta que todo esté un poco más hecho y seco, así que en función de eso conforme la vayas preparando más veces seguro que darás con el punto que más te gusta.

¿Quieres aligerar un poco esta tarta? Simplemente divide los ingredientes de la base por la mitad (excepto las manzanas), te quedará más fina y las manzanas tendrán mayor protagonismo. Te aseguro que estará buenísima igualmente y tendrá una proporción muy grande de fruta 😉