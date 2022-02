Autoridades regionales: «No existen evidencias de ningún caso de niño desmembrado en Maiquetía»

1353863

La Guaira.- Voceros del gobierno regional del estado Vargas informaron este lunes que acudirán al Ministerio Público a denunciar a los medios que han difundido información falsa sobre el supuesto hallazgo del cuerpo de un niño desmembrado en Maiquetía, específicamente en las inmediaciones de la Unidad Educativa Colegio Privado Montesano.

«No existen evidencias de ningún niño desmembrado en Maiquetía. No hay cuerpo, no hay denuncia. De hechos durante los meses de enero y lo que va de febrero no se han reportado muertes por hechos de violencia en La Guaira. Es una matriz de opinión que busca crear zozobra. Es por ello que acudiremos, por instrucciones del gobernador José Alejandro Terán, a la Fiscalía General de la República, para que se investigue la razón de la propagación de esta información falsa en medios reconocidos», indicó Andrés Goncálves, Secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno regional en el litoral central.

Aunque no lo refirió en su declaración, Goncálves hace referencia a la información fue publicada en el portal digital La Patilla y en otros portales replicadores de contenido, así como por el medio impreso La Voz, quienes informaron sobre este supuesto suceso.

«Hasta el día de hoy (domingo 13 de febrero) ningún cuerpo ha sido recibido en la Morgue de La Guaira y no hay denuncias de secuestro o robo de niños y adolescentes en los organismos de seguridad, como el Cicpc», agregó Goncálves.

El funcionario indicó que a través de grupos de WhatsApp se divulgó una minuta falsa, que fue tomada por algunos medios sin confirmación alguna. Apuntó que ningún organismo de seguridad regional maneja ningún caso de este tipo.

– Advertisement –

El Pitazo acudió este lunes a las instalaciones de la Medicatura Forense en Pariata y se pudo confirmar que ningún cuerpo de niño o adolescente, con órganos extirpados, ha ingresado en lo que va del año 2022. Igualmente confirmó, haciendo uso de herramientas de Google fotos, que las imágenes difundidas que acompañan la supuesta minuta, de bolsas negras ensangrentadas, corresponden a un caso de la región de Xalapa, México, ocurrido en noviembre 2017.

Así mismo, en conversación telefónica con representantes del Colegio Privado Montesano, específicamente el docente José Luis Escobar, coordinador pedagógico de la institución, se desmintió cualquier tipo de hallazgo en las adyacencias del colegio ubicado en la parroquia Carlos Soublette.

Nadeska NoriegaGran Caracas

Nadeska NoriegaGran Caracas