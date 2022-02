Farruko pidió perdón por sus canciones y proclamó su conversión religiosa

Reporte Confidencial – Zenaida Mercado | El cantante de música urbana Farruko, desató una gran controversia en las redes sociales, luego de hablar sobre religión ante su público y pedir perdón por sus canciones en pleno concierto en el FTX Arena de Miami (Estados Unidos), el viernes 11 de febrero.

«Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso», dijo el artista durante el show. El video del evento lo difundieron los asistentes por las redes sociales.

Muchos internautas compararon el evento con «una misa» y fanáticos en Twitter comentaron que se trató de una «predicación religiosa» y no de un show de reguetón. En Venezuela los memes también se hicieron presentes en la red social para criticar el concierto.

Durante el show sonó su famosa canción Pepas lanzada en 2021. La misma habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero el puertorriqueño no cantó la letra. «Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón», expresó.

