NBA-Lebron James le tiene una propuesta a los Dodgers y Rams

El alero Lebron James, le hizo una propuesta a los Angeles Dodgers de la MLB, Los Angeles Rams de la NFL y sus Angeles Lakers de la NBA.

James estuvo viendo el Super Bowl donde los Rams de los Angeles quedaron como campeones, ahora este invita a los Angeles Dodgers y sus Angeles Lakers que también fueron campeones en el 2020, a hacer una caravana todos juntos.

Todos los equipos son de los Angeles y han sido campeones en los últimos dos años.

Los Dodgers y los Lakers ganaron el campeonato, pero les prohibieron hacer una caravana de celebracion por el Coronavirs, James siente que tiene eso pendiente y envió este mensaje:

“Nosotros, los Dodgers y los Rams deberíamos hacer un desfile conjunto juntos! ¡¡Con un concierto en vivo después para terminarlo!! Ciudad de los CampeoneS ¡¡¡Felicidades una vez más”

We, Dodgers and Rams should all do a joint parade together!!!! With a live concert afterwards to end it!! City of Champions 🏆🏆🏆💍💍💍. Congrats 🐏 once again!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

— LeBron James (@KingJames) February 14, 2022