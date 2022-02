Niño recibe disparo en la pierna durante enfrentamiento entre funcionarios y delincuente

1354074

Ciudad Guayana.- Un niño de tres años, acostado en la cama de la habitación de una clínica de San Félix, estado Bolívar, se queja de un dolor en la pierna izquierda. Parece que no entiende muy bien por qué le duele y hace movimientos para levantarse. Pero no puede. No por ahora.

Durante un enfrentamiento armado el viernes, 11 de febrero, el pequeño recibió un disparo en la pierna. En la balacera murió un hombre identificado como Johan Alexis Sánchez, alias «Chipi«, quien tenía antecedentes por robo, homicidio y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, de acuerdo con la minuta oficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el organismo de seguridad que participó en el enfrentamiento.

Los oficiales ejecutaban una persecución contra alias «Chipi» y se detuvieron en el barrio Vista Al Sol, donde comenzó el fuego cruzado. En ese lugar, una bala impactó la pierna izquierda de uno de los ocho hijos de Milagros Carrillo, una comerciante informal, de 32 años, habitante del sector 12 de octubre de la referida comunidad.

Cuando comenzó la balacera, Carrillo recuerda que tenía a una de sus hijas en los brazos. Estaba, como todas las tardes, sentada frente a una mesa donde vende golosinas y algunos productos básicos.

«Yo lo llamé a él para ir a donde mi tía a bañarnos, porque en la casa no había agua, y cuando comenzaron a echar plomo salí corriendo a cargarlo. Entramos donde mi tía y ahí es que me doy cuenta que estaba herido, porque le veo el pantaloncito lleno de sangre y no se podía parar, pero él no se quejaba ni lloraba”, dice la madre, que ahora está en la habitación de una clínica esperando que se le realice una cirugía a su hijo.

«Le van a poner un tutor (fijador externo para tratar fracturas), porque tiene fractura en el huesito«, afirma. Los gastos de cirugía y traslados han corrido por cuenta de un grupo de funcionarios del Cicpc de Ciudad Guayana, asegura. Milagros Carrillo recuerda que la última vez que presenció una balacera de esa magnitud en el sector fue hace ocho años.

Las pruebas de balística y testimonios de testigos compilados por el Cicpc, revelaron que el proyectil que impactó en la pierna del infante provino del arma del delincuente, quien estaba en la mira de los organismos policiales porque estuvo presuntamente involucrado en el asesinato de un joven de 18 años que estaba a punto de graduarse de policía. La víctima se llamaba Osmar Alejandro Bejarano y ese crimen ocurrió el 31 de octubre de 2021.

Carlos SuniagaSucesos

