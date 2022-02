Presidente de El Nacional pedirá a la CPI que incluya su caso al investigar a Venezuela

El dueño y director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, aseguró que tratará que su caso sea incluido en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.

Otero ha sido el objetivo de varias demandas de naturaleza política por parte del gobierno de Nicolás Maduro, quien ha amenazado con arrestarlo si regresa al país. Además, de otras presiones políticas como el embargo de la sede de su diario.

Sobre estas y otras arbitrariedades conversó el expresidente del Grupo de Diarios América (GDA) en entrevista con el diario uruguayo El País.

¿Cuál es la situación actual, ya se entregó el edificio?

R- El edificio estaba tomado por el Ejército desde hace seis meses, porque cuando Diosdado Cabello llevó el juicio civil al Tribunal Supremo -cosa que es de una irregularidad increíble-, el juez del Tribunal Supremo (TSJ) determinó que tenía que pagarle unos US$ 13 millones para “resarcir su honorabilidad”. Entonces, en ese momento, el Ejército entró al edificio con armas largas y sacó a todos los que estaban allí. No pudimos siquiera revisar lo que teníamos en el edificio, no hay inventario. Desde ese momento otras hasta ahora, nadie de nosotros pudo entrar. Diosdado Cabello sí ha entrado, hace lo que le da la gana.

¿Ha podido enviar alguna respuesta al Tribunal o al juez?

R- No. La juez (Lisbeth del Carmen Amoroso) es la hermana del Contralor General de la República (Elvis Amoroso). Ella determinó que el edificio se traspasaba a Diosdado Cabello a título personal, como propiedad privada. Diosdado dice que aunque sea hermana del Contralor puede ser jueza, lo que pasa es que es una juez provisional, que no tiene ninguna calificación y la pusieron “a dedo”. El problema no es que sea hermana del Contralor, sino que fue puesta en ese cargo porque es su hermana. Esto es una persecución, sencillamente es eso.

Desde ayer su diario en la web está bloqueado por los proveedores de internet, ¿ese es el final del diario?

R- No, lo bloquearon en Venezuela, se trancó el tráfico dentro del país en una conspiración criminal encabezada por Diosdado Cabello, pero se puede leer en el exterior. Cuando nos quitaron el suministro de papel hace cinco años, pasamos al formato web. Tuvimos ayuda de muchos periódicos con el papel, entre ellos El País de Uruguay, La Nación, O Globo, El Mercurio. Son unos 14 periódicos que nos dieron soporte, los del Grupo de Diarios América, y otros más que no están en ese grupo. Pero eso era insostenible porque el papel que pudimos obtener, duró año y medio.

¿Qué pasos siguen ahora, qué hará ante esta situación?

R- Vamos a seguir informando. Este proceso ha sido largo. Ya hay un proceso iniciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente dictaminará a favor nuestro, porque se han cometido todos los errores procesales inimaginables, arbitrariedades, decisiones sin ningún respaldo jurídico. Aunque, el hecho de que dictaminen a favor nuestro no quiere decir que el gobierno vaya a tomar una decisión acorde a eso. Esto pasó con Radio Caracas Televisión (RCTV), que fue a la Corte y esta dictaminó a su favor, pero el régimen no hizo absolutamente nada. Estas denuncias sirven para cuando cambie el régimen.

Usted está viviendo en España, ¿ni pensar en regresar a Venezuela, verdad?

R- Me pondrían preso, tengo medidas cautelares desde hace unos seis años. Con un sistema judicial como el que existe en Venezuela, pueden montar una causa en mi contra en cinco minutos. Cuando quieren criminalizar a alguien, le hacen un expediente y le abren un juicio. El juicio de medidas cautelares, no avanza. De los 400 presos políticos que hay en Venezuela, 380 están presos por medidas cautelares, sin sentencia.

-¿Actualmente usted está más dedicado a la política, o al periodismo?



-Dirijo el periódico desde España.

-¿Cómo se mantienen financieramente, casi sin avisos?



-Con bajos costos, algo de publicidad y el CPM (modelo de pago por publicidad en internet), que en Venezuela es baratísimo, pero en EE.UU. y Europa paga bastante y con eso nos mantenemos.

