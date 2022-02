Tiroteo cerca de donde Justin Bieber celebraba dejó cuatro heridos

Cuatro personas recibieron disparos la madrugada del sábado en West Hollywood, después de que estalló una pelea cerca de una fiesta del cantante Justin Bieber.

El altercado ocurrió alrededor de las 2:45 a.m., hora local en la cuadra 400 de North La Cienega Boulevard, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

Bieber estaba festejando en el restaurante y salón The Nice Guy, después de un concierto, y «el tiroteo ocurrió… cerca de The Nice Guy, pero no fue directamente enfrente», dijo a CNN una fuente familiarizada con el evento.

La fuente agregó que el músico estaba dentro del lugar cuando ocurrió el tiroteo.

Según las autoridades locales, fueron al menos 10 tiros los que se registraron.

Une fusillade a éclaté à l’After Party de Justin Bieber à Los Angeles après que Kodak Black ait frappé quelqu’un. 4 personnes ont été touchées et elles sont en condition stable. Drake, Kodak, Lil Baby et Gunna étaient présents. pic.twitter.com/lQ74cEu1lk — Urban Papers 🆙 (@UrbanPapers2) February 12, 2022

Un tuit de LAPD dijo que desde la escena, el departamento de bomberos «transportó a dos víctimas a hospitales locales». Además, «los agentes descubrieron que había dos víctimas adicionales que se autotransportaron a los hospitales locales». LAPD dijo que todas las víctimas estaban en condición estable.

El departamento pidió ayuda del público para identificar a los sospechosos del incidente. No se han hecho arrestos.

«El incidente no está relacionado con pandillas», agregó la policía.

PRESENCIA DE BIEBER EN EL RESTAURANTE

De acuerdo con TMZ, Bieber había cantado en WeHo, en el Pacific Design Center y luego ofreció la fiesta para sus invitados especiales en un lugar cercano. La lista de participantes incluia a personalidades como Drake, Leonardo Di Caprio, Tobey Maguire, Kendall Jenner y su hermana Khloe Kardashian.

El espectáculo de Bieber fue parte del Homecoming Weekend, una serie de actividades para calentar el ambiente previo al Super Bowl que se llevaría a cabo este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium, en Los Angeles.

