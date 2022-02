Cinco personas detenidas por estafar con “supuestas transferencias” en Marketplace

Cinco personas resultaron detenidas por estafar con «supuestas transferencias» en Marketplace en el estado Mérida.

Los detenidos fueron identificados como Diana Patricia Romero Gutiérrez (18), Digmar Yugliannys Niño Niño (18), Óscar Antonio Toro Contreras (38); José Guillermo Peña Arias (26) y un joven de 17 años, junto a dos personas más por identificar y detener.

Los funcionarios los localizaron en el viaducto Campo Elías, parroquia Spinetti Dini, municipio Libertador, estado Mérida.

Allí recuperaron una tablet y un celular como evidencia, que fue adquirido bajo el mismo modus operandi. También fue retenido un Ford Fairmont, placa 7A4A1PD.

LEA TAMBIÉN: QUERÍAN ROBAR CON VENTA FRAUDULENTA DE MARKETPLACE Y TERMINARON MUERTOS

Douglas Rico, Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) explicó en su cuenta en Instagram; que los funcionarios ubicaron a las cinco personas.

EL MODUS OPERANDI DE LOS DETENIDOS POR ESTAFAS A CLIENTES EN MARKETPLACE

Rico agregó que el modus operandi que utilizaban era captando a sus víctimas a través de Marketplace y que citaban a las personas para realizar la compra. En el sitio realizaban supuestas transferencias y mostraban falsas capturas de pantalla.

Posteriormente inducían a los vendedores para dar chance de retirarse, añadió.

Después que las víctimas acceden, los estafadores se retiran y proceden a verificar en sus cuentas bancarias, dándose cuenta que el pago no está en sus cuentas; pero estos los bloquean y no logran tener contacto alguno.

Los detenidos se encuentran a la orden del Ministerio Público.