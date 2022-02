Educadora sin oportunidades laborales en Carabobo

En cada protesta que puede asistir, Coromoto Silva, educadora sin oportunidades, alza su voz por todos los integrantes del gremio educacional, para la mejora del salario.

Educadora sin oportunidades

«Tenemos que vivir de nuestros familiares que nos manda de afuera, tenemos que salir con los zapatos rotos, no tenemos para compra medicamentos esa pensión no nos alcanza, son solo 7 bolívares», recalcó Silva al exponer la dura realidad que viven los jubilados y educadores del país.

Detalló que tiene tres meses sin poder tomar medicamentos para la tensión, a pesar de que lo necesita. No puede soportar tener familiares lejos de ella, quiere poder trabajar y que su esfuerzo valga la pena económicamente por ello siempre sale a gritar a la calle con su pancarta para obtener una mejor estabilidad para los venezolanos, que el país se convierta en un lugar lleno de oportunidades.

«Yo tengo años que no compro ropa. Ahora tenemos que vestirnos con venta de garajes, a mí no me da pena. Uno antes compraba unos zapatos finos de cuero o iba a supermercado y hacía un buen mercado ahora no nos alcanza el sueldo», comentó.

Hizo un llamado a la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitze Santaella, para reunirse con los educadores y lograr objetivos favorables para ellos. Pidió que revisen su contrato colectivo y aseguró que la ministra tiene «engañados» a los trabajadores del gremio.

Por último enfatizó que algunas de las formas de conseguir el sustento diario es vendiendo chucherías, apoyo de familiares y otros oficios que jamás pensó cuando se graduó de educadora. «Así como dijo la ministra, una falta de respeto que nos dijo que vendiéramos verduras (…) queremos es un mejor salario».

