EEUU | EE.UU. verificará si Rusia realmente está retirando tropas junto a Ucrania

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, aseguró este martes que su país tendrá que verificar si Rusia realmente está llevando a cabo la retirada de tropas en torno a Ucrania que anunció hoy.

Good #NATONerds know that this week is @NATO #DefMin week here in Brussels. @SecDef and his fellow NATO ministers of defense will meet in person to discuss the current security environment, including the crisis with Russia. pic.twitter.com/Gvskb4S93C

— Ambassador Julianne Smith (@USAmbNATO) February 14, 2022