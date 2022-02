James Blunt confesó el sombrío significado de su canción You’re Beautiful

El cantautor británico, James Blunt, finalmente confesó el verdadero significado del tema con el que alcanzó la fama en 2005, «You’re Beautiful», y realmente no se trata de una canción romántica.

Recientemente Blunt ofreció una entrevista para el programa televisivo de The John Bishop Show, y al fin reveló en qué se inspiró para hacer la canción que lo llevó a ser el tema musical número uno en varios países.

Hace unos años atrás, el cantante había expuesto algunos detalles de su composición, durante una entrevista para The Guardian, donde aseguró que “un día estaba en el metro de Londres, vi a una ex novia con su nuevo novio. Nuestras miradas se cruzaron, pero seguimos de largo, me fui a casa y escribí la letra en dos minutos”.

Además, para esa ocasión, afirmó que el sencillo se presentaba como una «canción romántica», pero en realidad era más «espeluznante».

¿DE QUÉ SE TRATA YOU’RE BEUTIFUL?

Ahora, casi 20 años después del lanzamiento, el intérprete contó que «You’re Beautiful, es una aterradora historia de un chico drogado que acosa a la novia de otro hombre mientras viajan en metro.

«Se trata de un chico que está drogado y acosa a la novia de otra persona en el metro, pero todo el mundo tiene esos momentos en los que te preguntas ‘¿y si hubiera dicho algo?’«, agregó el artista.

Aunque la canción no es de amor, Blunt dijo que le resulta gracioso que pongan la canción en las bodas para bailar el vals.

YOU’RE BEAUTIFUL LO LANZÓ A LA FAMA

You’re Beautiful, fue el éxito que situó a Blunt en el mapa e hizo que el disco se convirtiera en el número uno en ventas en países de todo el planeta. Actualmente, según Mirror, es una de las canciones más típicas para abrir el baile en las bodas en Reino Unido.