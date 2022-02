Las fuertes declaraciones de Fernando Carrillo sobre su vida privada

El actor y empresario venezolano Fernando Carrillo en una recién entrevista en el programa de entretenimiento Sábado en la noche, habló sobre su pasado y su presente respecto a su vida amorosa.

El criollo intérprete en su regreso a Venezuela, visitó al programa de entrevistas nocturnas que transmite Globovisión, en el que, entre muchos temas, la entrevista llegó a un punto bastante fuerte para él, su matrimonio pasado y la relación que lleva con su hijo mayor, proveniente de dicho matrimonio.

Fernando navega la pregunta de la entrevistadora Melisa Rauseo, afirmando que en su matrimonio pasado no se gustaba a sí mismo, incluso comentando: “Me gusta más este Fernando”, puesto que la persona que él comenta ser en el pasado durante su anterior matrimonio era bastante desagradable y sobre todo infiel, lo cual para nada va con los valores que actualmente sigue.

Carrillo aseguró que por primera vez está enamorado y que es fiel y leal, además de comentar; “Ya no disfruto las infidelidades”, haciendo referencia a que en su pasado estas eran parte de su día a día, aunque estuviera dentro de un matrimonio en el cual procreó un hijo.

Fernando Carrillo continua su entrevista declarando sin pelos en la lengua: “Siempre fui infiel y no creo ser el único hombre, pero ese fue mi caso”, además comentó que en sus pasadas relaciones; “Probablemente el 90% también me fueron infieles a mí”, creyendo firmemente que en su pasado las relaciones que tuvo, todas estuvieron plagadas de infidelidades de las cuales no se siente orgulloso.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos.