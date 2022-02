NBA-Goran Dragic se convierte en agente libre sin restrinciones

El base argentino, Goran Dragic, llegó a un acuerdo con los Spurs de San Antonio para salir de su contrato y convertirse en agente libre en la NBA.

Luego de la fecha límite de cambios es evidente que esos equipos que no se salieron con la suya van a intentar firmar a esos jugadores de rol que restan en la agencia libre o que los equipos están vendiendo.

Goran Dragic es un veterano de guerras y batallas, a sus 35 anos con 6’3 de estatura y 190 libras quiere jugar en un equipo que verdaderamente lo necesite y que esté aspirando el campeonato en la NBA.

Goran ha jugado durante 14 temporadas en la NBA, ha sido 1 vez all-star y jugador mas mejorado del ano. También ha jugado para los Miami Heat, Phoenix Suns, Houston Rockets y Toronto Raptors

Goran Dragic has agreed to a contract buyout with the Spurs and is entering free agency, sources tell @TheAthletic @Stadium. A slew of teams will now pursue the 14-year veteran.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 15, 2022