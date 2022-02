Dentro del mundo de la repostería hay grandes grupos de elaboraciones, por ejemplo bizcochos, tartas y por supuesto galletas. Existen de todo tipo y para todos los gustos, de hecho no solo dulces sino también saladas y desde luego riquísimas. Pero hay algunas que nunca fallan y que suelen gustar a todo el mundo y en ese grupo se encuentra esta receta.

Aprende a preparar cookies americanas, las famosas galletas con pepitas de chocolate que tanto se han extendido simplemente por lo riquísimas que están. Los sabores del chocolate y la mantequilla conjugados con una textura de lo más especial, crujientes por fuera y tiernas por dentro, las convierten en un bocado de… ¡escándalo!

Lo de tiernas por dentro es algo opcional porque también puedes preferirlas simplemente crujientes en su totalidad y en la receta aprenderás trucos para conseguir un resultado u otro. En casa son nuestras galletas favoritas y siempre que las hago triunfan, con la ventaja de que se pueden congelar tanto horneadas como sin hornear y así las tenemos siempre como recién hechas (aprende al detalle cómo hacerlo más abajo).

Ingredientes para la receta de cookies americanas, las famosas galletas con pepitas de chocolate (dos bandeja de horno, alrededor de 25-30 galletas):

120 gr de mantequilla sin sal.

180 gr de azúcar moreno.

50 gr de azúcar blanco.

1 huevo M.

1/2 cucharadita de postre de esencia de vainilla.

260 gr de harina de trigo.

1/2 cucharadita de postre de bicarbonato de sodio.

1/2 cucharadita de postre de sal fina.

120 gr de pepitas o chips de chocolate. También puedes trocear el chocolate que más te guste y usarlo para esta receta.

Preparación, cómo hacer cookies americanas, las famosas galletas con pepitas de chocolate:

Saca la mantequilla de la nevera al menos 1 o 2 horas antes para que esté en pomada, es decir, cremosa pero sin llegar a derretirse. Por si no te has acordado de hacerlo pártela en cubitos pequeños como he hecho yo y déjala media hora a temperatura ambiente para que se ablande un poco o, si tienes prisa, introdúcela en el microondas en modo descongelar en tandas de 10 segundos hasta que esté un poco blanda pero lo dicho, sin llegar a derretirse ni volverse líquida. Para preparar la masa te recomiendo utilizar utilizar un robot con el accesorio pala aunque también puedes usar unas varillas eléctricas, lo que prefieras. Echa en el bol el azúcar moreno, el azúcar blanco y la mantequilla. Mézclalos durante 3 o 4 minutos, hasta que los ingredientes se integren entre sí y la mezcla sea más o menos homogénea, tendrá el aspecto de esta fotografía. Ahora añade el huevo y la esencia de vainilla. Mezcla hasta conseguir de nuevo un resultado homogéneo, tardará otros 3 o 4 minutos y se verá así. En un bol aparte mezcla la harina de trigo con la sal y el bicarbonato. Incorpora la mezcla de harina al recipiente en el que estás haciendo la masa y mezcla otros 3 o 4 minutos hasta que quede todo bien integrado. Por último añade las pepitas o chips de chocolate, mezcla un minuto más y ya tenemos lista la masa de las cookies. Precalienta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo. Ahora vamos a darle forma a las galletas. Es una masa que pesa casi 800 gr y, aunque se pueden hacer un poco a ojo sacando cucharadas de masa (también puedes utilizar un sacabolas de helado para ello), si quieres que salgan todas iguales puedes ir pesando las porciones. En mi caso pesan unos 27-28 gr y así salen del tamaño que puedes ver en las fotografías. Si por ejemplo necesitas un número concreto de galletas puedes dividir los 800 gr por ese número y te saldrá los gramos que debe tener cada galleta. Por ejemplo, para sacar 40 galletas deberán pesar cada una 20 gr. Ve dándoles forma de bola a las porciones de masa y elige cómo las prefieres. Si quieres que queden crujientes pon la mitad de las galletas en una bandeja de horno, que queden bien separadas entre sí y sin aplastar. En cambio si prefieres que queden crujientes por fuera y tiernas por dentro congela las porciones de masa ya hechas bola durante 10 minutos o bien déjalas en la nevera 1 hora y después colócalas de la misma forma que la otra opción, la mitad de las galletas bien separadas en una bandeja de horno. Introduce la bandeja en el horno a altura media y hornea las galletas durante unos 12-15 minutos o hasta que justo empiecen a dorarse, no necesitan más. No son galletas que debas ver doradas por encima porque se resecarían demasiado. Durante el proceso verás cómo esa bola se va fundiendo y transformando, ellas solas se aplastan y quedan perfectas. Saca esta tanda e introduce la segunda tanda de galletas en el horno. Conforme estén listas espera 3 o 4 minutos y pásalas a una rejilla (con cuidado de no quemarte) para que terminen de enfriarse.

Tiempo: 1 hora y 20 minutos más reposo

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

No tienes más que esperar a que se enfríen para empezar a probarlas, aunque confieso que a veces me como alguna templada y ya así están tremendas. Tanto si has optado por la opción crujiente como por la que en el interior está un poco tierna debes guardarlas en un recipiente cerrado en cuanto se hayan enfriado porque si no se pondrán un poco duras con el paso de los días, y aguantar mínimo 10 días. También puedes congelarlas ya horneadas y frías y así tener una reserva de galletas caseras y que una vez descongeladas estarán como recién hechas.

Estas galletas quedan tremendas, en casa siempre decimos que son nuestras favoritas por su sabor con el toque de la mantequilla y el chocolate y sobre todo por su textura ya que nos gusta la opción de dejarlas tiernas por dentro. Son perfectas para regalar y están de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de cookies americanas, las famosas galletas con pepitas de chocolate:

Esta es la masa más básica y tradicional de las cookies de chocolate pero a partir de aquí puedes experimentar como prefieras. Por ejemplo, un toque aromático que les sienta fenomenal es la canela o el cardamomo que se pueden añadir en una pequeña cantidad en polvo.

Anímate a incluir frutos secos en trocitos, por ejemplo nueces o avellanas, a estas galletas le quedan de maravilla. Y por supuesto cambia el chocolate a tu gusto ya que puedes trocear el que más te guste y añadirlo a la masa. Puro, con leche, blanco, una combinación de los tres…

Consejos:

Si quieres tener en casa galletas recién horneadas siempre que te apetezca te recomiendo preparar esta masa (o incluso el doble) y congelarla en bolitas. Así, cuando quieras galletas no tienes más que poner las bolitas que quieras en una bandeja de horno y hornearlas como en la receta.