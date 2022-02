▷ Doctor Jesús Alberto Jiménez Peraza: No ha crecido la superficie agrícola venezolana en 66 años #16Feb

Desde 1956, cuando fue realizada la encuesta agrícola para sentar las bases de la Ley de Reforma Agraria, Venezuela ha tenido la misma superficie de tierras dedicadas a la agricultura: 30 millones de hectáreas.

Así lo afirma el doctor Jesús Alberto Jiménez Peraza, especialista en Derecho Agrario, autor de libros en esa materia y conferencista, quien al ser entrevistado por Elimpulso.com, dijo que lo más grave es que 3 millones de hectáreas que se hallaban en plena producción fueron intervenidas por el Estado venezolano. De esa forma se produjo la ocupación de más de 600 fincas y de diez centrales azucareras, ninguno de los cuales estuvo operativo por falta de mantenimiento, equipos y mala administración.

En la ocasión se dijo que fueron objeto de expropiación, figura contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó. Pero no fue así, por cuanto la ocupación fue hecha en forma autoritaria y no se pagaron los bienes sobre los cuales el gobierno aplicó la medida.

Aún más, el régimen de Hugo Chávez-Nicolás Maduro ha dejado en el abandono al sector agrícola al punto que no le han proporcionado, como habían prometido esos gobernantes, asistencia técnica, créditos y estímulos a los productores.

El régimen, utilizando la orden de exprópiese, se adueñó de Agroisleña a la que nombró Agropatria, pero ésta nada hizo de lo que hacía aquella que tenía 8 silos, más de 60 sucursales y le proporcionaba asistencia a 18 mil productores del campo.

El doctor Jiménez Peraza considera que el Estado debe darle prioridad a los productores del campo, porque éstos se dedican con su trabajo a sacarle provecho a la tierra. Sin embargo, en el curso de los últimos tres años, a raíz de la baja producción de derivados del petróleo, no cuentan con gasolina, ni gasoil, que son indispensables para el funcionamiento de los equipos agrícolas y la movilización de los productos que deben ser llevados a los centros de consumo. Los precios de granos, tubérculos, legumbres y de otros rubros, por tanto, suben de precio cada vez más. Y lo más lamentable es que no existe una política agrícola y pecuaria, sino simples anuncios que no se concretan.