Ben Simmons le manda un mensaje a toda la NBA: “Daremos miedo”

Ben Simmons no ve la hora para estrenarse en la temporada 2021-22 de la NBA.

El escolta australiano aprovechó su presentación con los Nets de Brooklyn para mandarle un mensaje al resto de la liga al advertirles que apenas pueda jugar junto a Kevin Durant y Kyrie Irving, causarán “miedo” para sus rivales.

El ahora ex jugador de los 76ers comentó que “creo que el tridente que formaremos dará miedo. Contar con estos jugadores nos da muchas armas. Será irreal”.

El novato del año en 2018 reconoció que espera estar en duela lo antes posible, una vez logró su objetivo de abandonar Filadelfia.

«It’s going to be scary»

-Ben Simmons sobre jugar con Kyrie y KD

(Lo mismo decía Harden y mira cómo acabó ) 👀

pic.twitter.com/1OBoLnXnMy

— Manu Pallares 🏀 (@ManuPallaresNBA) February 15, 2022