El Petro supera los 57 dólares en Venezuela este 15 de febrero

Ok Petro a 57$:

– No todos los comercios lo aceptan

– La plataforma del SAIME No te permite pagar el pasaporte con petros

– En el sistema patria solo los puedes vender por debajo de ese precio y te cobran comisión.

– Nadie en su sano Juicio te va a dar 57$ por un Petro

— Cripto Coyotus (@rolocastro) February 15, 2022