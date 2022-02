Floyd Mayweather se lanza contra Michael Jordan y LeBron James

Floyd Mayweather volvió a dar de que hablar, ahora no fue para burlarse de, Saúl “Canelo” Álvarez, en esta ocasión habló de la ex estrella de la NBA, Michael Jordan, pero también le tocó un poco al jugador de los Lakers, LeBron James, el ex pugilista dio sus motivos para compararse con ambos basquetbolistas.

Mayweather mencionó que debe ser considerado aún como un deportista de elite, incluso se comparó con Michael Jordan quién ya desde hace algunos años se encuentra en el retiro.

Floyd manifestó que sigue un poco activo y se comparó con LeBron James a quién mencionó que su carrera está cerca de acabar.

“Cambié toda la dinámica de cómo se les paga a los atletas. He estado peleando desde que Michael Jordan jugaba baloncesto. Estuve invicto desde entonces hasta ahora. La carrera de LeBron James casi ha terminado y todavía me pagan”.

Así mismo, manifestó que en ocasiones se cuestiona las afirmaciones de los atletas que mencionan ser los mejores de la década, pero no entra en discusión ni señalamientos.

“Así que muchas veces, cuando veo esto de que varios deportistas tienen este (sobrenombre) de atleta de la década, digo mierda. ¿Cómo obtengo el atleta del siglo? Quiero decir que no estoy celoso porque siempre van a tener mi apoyo. Todos estos atletas siempre van a tener mi apoyo porque eso es lo que hago”, afirmó.

Mayweather reacciona a la supuesta demanda de Logan Paul

La pelea entre, Floyd Mayweather y el Youtuber, Logan Paul, sigue aun, pero, ahora abajo del ring, esto luego de que se dio a conocer que el creador de videos estaría entablando una demanda en contra del ex campeón mundial debido a que aún no recibe su pago, situación que ya aclaro el púgil.

De acuerdo a las palabras de, Floyd Mayweather, la situación con Logan Paul no es para hacer un escándalo y explica el motivo por el que aún no le paga al Youtuber.

“Para ellos, eso es dinero real, y me gustan los YouTubers. Sin embargo, el dinero en el back-end, de pay-per-view, lleva un tiempo. Nada viene de inmediato. Sigo cobrando cheques de peleas de hace siete u ocho años. Simplemente odian cuando se cambia la mesa. Sé feliz con el día de pago más grande que hayas recibido en tu vida”, explicó Floyd en el podcast “The Pivot Podcast”.