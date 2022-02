Precio de los alimentos se dispara pese a baja del dólar

Aunque el precio del dólar oficial ha retrocedido 0,15 bolívares en lo que va de año, pasando de estar en 4.60 bolívares el primero de enero a cerrar ayer en 4.46 bolívares, algunos productos de primera necesidad han aumentado su valor durante las dos primeras semanas de febrero. Gremios productivos señalan que este fenómeno lo está impulsando la incertidumbre que ha provocado la reforma de la Ley de Grandes Transacciones Financieras, donde el Estado aplicará un impuesto que irá del 2 al 20% a todas las transacciones en divisas o criptomonedas.

Saúl López, ingeniero y presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (Sviaa), indicó que Venezuela también acarrea la inflación mundial que han tenido los alimentos e insumos agroquímicos importados por la pandemia, que ha sido un aumento de 6 al 10% desde que inició el año. «Los costos de producción han aumentado. Actualmente, un saco de fertilizantes foliar de 25 kilos está por el orden de los 60 dólares, hace un año costaba 30 dólares. Ver a Estados Unidos con una inflación anual de 7,5% es algo inusual, cuando por lo general su inflación no superaba el 5%», expresó.

Argumentó que desde el año pasado, también los productores han registrado el encarecimiento de los fletes internacionales para los productos importados. «El flete de República Dominicana a Puerto Cabello está en 4.200 dólares aproximadamente, en el 2021 el costo eran 1.200 dólares. De China a Venezuela, un container está en 20 mil dólares, cuando en el 2020 costaba $5.000, todo eso afecta al consumidor final en Venezuela», explicó.

Moneda destruida

Oscar Meza, coordinador del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), informó que de diciembre a enero 2022 no han registrado variación de los precios de la canasta alimentaria por mantenerse estacionario el precio del tipo de cambio. La inflación de enero fue de un dígito (6,7%, según el Banco Central de Venezuela), algo que no ocurría desde 2017. Alega que lo que perciben los ciudadanos es que su poder adquisitivo sigue destruido, y eso no se soluciona en apenas un mes de haber salido de la hiperinflación.

«La hiperinflación destruyó la moneda, destruyó el poder adquisitivo, y lo que existe es un poder adquisitivo del salario mínimo ubicado en 0,3%. De manera que se necesitan 300 salarios mínimos para poder cubrir costo de la canasta alimentaria, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria, según lo establecen indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Banco Mundial», expresó.

Meza, quien es Phd en Economía, recordó que la canasta alimentaria del mes de diciembre 2021 se ubicó en 431,71 dólares. Es decir, la canasta alimentaria está rozando los 500 dólares en Venezuela y un pequeño porcentaje de la población es la que puede tener el poder adquisitivo para adquirirla. Por su parte, la canasta básica para una familia de cinco miembros, que incluye rubros como alimentos, medicamentos, calzado, vestido, esparcimiento, educación, transporte, servicios públicos y del hogar, está por el orden de los 1000 dólares.

«Está destruida la moneda, los salarios, prestaciones de los contratos colectivos y eso no se puede recuperar en 15 días. Además, eso no se recupera con aumentos nominales del salario. Eso no tiene solución en este momento. La solución económica pasa por un programa de reactivación económica, de mucha inversión», alegó.

«Aplica políticas neoliberales»

Fernando Camino, expresidente de Fedeagro, informó que según el Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), el precio de la leche caliente en febrero ha tenido una variación de 2,63%, la leche fría 4,76%, sólo el precio del queso duro disminuyó 0,58%.

«Si hoy Venezuela, según el BCV ha salido de la hiperinflación ha sido a costa de políticas neoliberales. El régimen lo ha hecho disminuyendo en exceso al gasto público y dejando de aumentar el salario mínimo, manteniendo un alto encaje legal que hasta hace unas semanas pasó del 85 al 73%, y sacrificando las exiguas reservas internacionales para intervenir el mercado cambiario y mantener un dólar artificialmente bajo», indicó Camino.

Afirma que hay zonas del interior del país donde los alimentos siguen en aumento por el encarecimiento que ha tenido el precio del gasoil, que en las estaciones de servicio es vendido en 0,50 centavos de dólar.

Con información de de Prensa Lara