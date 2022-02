1355525

Caracas.– Vecinos afectados por el incendio del bodegón Cine Città, ocurrido el pasado 31 de enero, siguen sin obtener respuestas concretas sobre lo que procederá legalmente en cuanto a los daños materiales que sufrieron sus apartamentos.

Han transcurrido 16 días y muchos de ellos viven a dispensa de sus familiares, mientras logran volver a sus habituales modos de vida que se vieron bruscamente interrumpidos tras el voraz siniestro generado desde el interior del mencionado local comercial.

Es el caso de una de las copropietarias del edificio Riverside, conjunto residencial que se encuentra al lado de Cine Città, en la urbanización Bello Monte, de Caracas, y cuyos apartamentos fueron afectados total o parcialmente por las llamas y la densa humareda que perduró por días.

“Hasta ahora no nos han dicho nada concreto. Los días pasan y sentimos la necesidad de volver a lo que era nuestro. Ya vamos por la mitad de febrero, la preocupación se mantiene y se incrementa. Yo sigo arrimada en casa de mi hermano, quien me recibió con mi núcleo familiar, pero sabemos que es importante que uno esté en su propio espacio”, expresó en contacto telefónico a El Pitazo.

Aunque la vecina está consciente de que no han recibido información de avances específicos, prefirió no ser identificada pues alegó, que el abogado que lleva el caso en representación de los vecinos, recomendó no dar declaraciones mientras se desarrolla el proceso judicial.

“No puedo dar mayores detalles, porque realmente no sabemos casi nada. El abogado nos dice por Whatsapp que están abocados al asunto y que nos mantendrá informados. Por ahora nos toca seguir esperando y deseamos que pronto podamos regresar a nuestros hogares”, dijo.

Indicó que en el caso de su apartamento, las llamas quemaron parcialmente los aparatos electrodomésticos. Sin embargo, no ha podido constatar cuáles objetos puede recuperar porque aseguró que el edificio Riverside permanece “sin luz y sin agua” y no le han permitido el acceso al inmueble.

Otros dos vecinos contactados por El Pitazo, evitaron ofrecer declaraciones y se justificaron con las mismas razones: “Nos pidieron que por ahora no digamos nada”.

En las redes

Contrario al aparente hermetismo expresado por los vecinos del conjunto residencial Riverside, algunos habitantes del edificio San Martín, (contiguo a Cine Cittá) se han pronunciado a través de la red social Twitter, para exigir prontas respuestas sobre los daños que también sufrieron.

La usuaria @verocaastro5 manifestó que desde el 31 de enero no han podido “volver de manera sana” a sus hogares. Aseveró que las experticias de los bomberos y del Cicpc no coinciden.

“El edif. San Martin se ha visto tremendamente afectado, ya que está justo detrás del galpón que se incendió y el hedor que emana esa estructura es terrible. Ya varios vecinos están presentando afecciones respiratorias. Además, destrozos en el estacionamiento impiden estacionar nuestros vehículos”, escribió mediante un hilo en Twitter.

Asimismo, realizó un llamado a la Alcaldía de Baruta y a su máxima autoridad, el alcalde Darwin González, para que apoye a la comunidad en dar celeridad a la limpieza de los galpones de Cine Città, “que sigue luego de más de dos semanas, afectando a quienes vivimos allí”, subrayó.

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas

