¿Cómo evitar y combatir el bullying desde casa?

El bullying ha sido uno de los temas relevantes actuales en los medios de comunicación, pues es precisamente el acoso una de las razones que ha llevado a niños, jóvenes e incluso adultos al suicidio.

La psicóloga, especialista en asesoramiento de desarrollo humano, terapia de pareja y familiar, María Esther Franco, explicó que el bullying tiene la intención de «resaltar» las debilidades de las personas, hasta llegar a un punto en que los individuos se sientan mal consigo mismo.

El resaltar excesivamente las debilidades, por parte de terceros, puede llegar a un punto en «atentar» y hacerles daño a los afectados.

«El bullying pretende hacer daño, es una forma cruel de violencia que se aprovecha de esa debilidad para causarle daño a la persona», explicó Franco.

Manejar el tema del acoso ha sido complejo, pues pese a que cada vez son más los casos de abusos, aún hay una parte de la población que no toma el tema con la importancia que esta requiere.

¿Cómo evitar y combatir el acoso desde casa?

Ante una falta de importancia externa, la especialista resaltó que desde casa es posible enseñar a los niños y jóvenes a detectar los casos y denunciarlos. Pero también, y de acuerdo a la psicóloga, es importante que desde casa se aprenda a manejar un ambiente «cero ofensivo».

Es decir, evitar comentarios agresivos por parte de los padres a fin de evitar «reforzar» las burlas y que estos se sientan de alguna manera «acostumbrados» a recibir ofensas.

«Si como adultos no asumimos el rol de protección, de denunciar e identificar los factores de riesgo, si nos hacemos la vista gorda y no intervenimos lo único que hacemos es reforzar esos comportamientos de acoso o violencia. La razón es simple, la conducta negativa que no se corrige, se refuerza», resaltó.

La psicóloga instó a los padres , representantes y docentes a «asumir» la responsabilidad y detener a tiempo cualquier tipo de agresión que se detecte. Puesto que estos casos pueden ser perjudiciales para los niños y adolescentes.

Con información de La Nación