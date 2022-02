DeMar DeRozan se adueñó de uno de los grandes récords históricos

No cabe duda que los Chicago Bulls tuvieron la suerte de atraer al mejor fichaje de la presente temporada.

El año de DeMar DeRozan es digno de un MVP, y por lo pronto se adueñó de un nuevo récord en la historia de la NBA.

El alero de los Bulls se convirtió en el primer jugador en anotar 35 puntos en siete partidos consecutivos con al menos un 50% de efectividad en tiros de campo.

De esta forma superó el registro histórico que estaba en poder de Wilt Chamberlain con seis encuentros en 1963.

It happened. DeMar DeRozan is the first player in NBA history with 35+ points on 50% shooting in 7 straight games.

38 PTS | 59 FG%

40 PTS | 67 FG%

38 PTS | 50 FG%

35 PTS | 64 FG%

36 PTS | 68 FG%

38 PTS | 59 FG%

45 PTS | 60 FG% pic.twitter.com/LjNqZAxnpB

— StatMuse (@statmuse) February 17, 2022