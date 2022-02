EEUU | Hija de inmigrantes Patricia Guerrero, nominada a Corte Suprema de California

El gobernador Gavin Newsom anunció hoy miércoles su nominación de la jurista Patricia Guerrero, hija de inmigrantes de México, como candidata a jueza en la Corte Suprema de California.

Un comunicado de la oficina de Newsom indicó que Guerrero es “una respetada jurista con extensa experiencia como jueza de apelaciones, jueza de primera instancia, socia en una importante firma legal y fiscal asistente de Estados Unidos”.

Añadió que Guerrero, actualmente magistrada de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, “es una californiana de primera generación que sería la primera latina en servir en la Corte Suprema de California”.

A first-generation Californian and Imperial Valley native, Justice Patricia Guerrero’s extraordinary journey & nomination to serve as the first Latina Justice on the CA Supreme Court is an inspiration to all of us & brings us closer to a judiciary that represents CA’s diversity. pic.twitter.com/6ij2aq7NYv

