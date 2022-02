esto deja la llegada del polvo del Sahara

1355387

Maturín.– El Oriente de Venezuela se caracteriza por tener un sol radiante, solo que este 16 de febrero se sintió con menor intensidad entre la mañana y pasado el mediodía. Es la estimación de un grupo de habitantes a propósito de la llegada del polvo del Sahara en esta zona del país.

Aunque estaba previsto que la masa de polvo se viera entre la noche del lunes 14 y durante todo el 15 de febrero, residentes de Anzoátegui, Monagas y Sucre reportaron a El Pitazo que la presencia del polvillo también se notó en el ambiente gran parte del día de este miércoles 16.

Así percibió Beatriz Camacho, habitante de Maturín, el clima en la capital de Monagas: “Hay sol, pero no pica, es como si no hubiese terminado de salir. El ambiente está seco y como nublado, pero con sol. Si te fijas bien, notas como un polvito o algo parecido a la calima, pero menos espesa. Es un fenómeno que no es habitual en Maturín”.

La misma sensación tuvo Andrés Marcano en Puerto La Cruz, municipio Sotillo de Anzoátegui. Andrés, residente de la zona norte, describió este día como opaco y caluroso. “Si miras hacia las montañas no se ven tan verdes, supongo que es el efecto que trae el polvo ese”, opinó.

Los residentes consultados por el equipo reporteril también mencionaron que, al salir a la calle, las manos se sienten secas, como si hubiesen estado en contacto con arena fina de playa. “Si te tocas los brazos puedes sentir también que están como ásperos”, dijo Jairo Ramos, habitante de Maturín.

En Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, la gente dice que el clima tampoco es el habitual. El ambiente estuvo oscuro y algunos habitantes sintieron brisa fría, una sensación poco habitual en una zona playera como la de Carúpano.

Los pobladores mencionaron que el mar estaba quieto, con poco oleaje y que el cielo, en lugar de azul, se observó opaco en la zona costera. En la tarde, los habitantes reportaron lluvias y creen que ese cambio climático esté asociado al fenómeno reportado por el meteorólogo Luis Vargas el 11 de febrero.

La nube del polvo del Sahara forma una capa de hasta cinco kilómetros de espesor y se encuentra a una altura de uno o dos kilómetros en la atmósfera. Tiene 50% menos de humedad que la atmósfera tropical común y puede afectar la piel y los pulmones.

Con información de Giovanna Pellicani y Yesenia García

