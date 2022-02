Haz tu propio desodorante en spray con piedra en alumbre y aclara tus axilas

La mayoría de los desodorantes y antitranspirantes suelen manchar nuestra piel, percudirla y ensuciarla. Es por lo que queremos hablarte de las ventajas de usar la piedra de alumbre, un elemento de origen natural que evita los malos olores, ayuda a limpiar y previene que se oscurezca. Lo mejor de todo es que es bastante económico y fácil de hacer.

Foto: Archivo

¿Qué beneficios tiene la piedra de alumbre?

La piedra de alumbre está compuesta de un cristal de sulfato que por lo general se extrae de una roca magmática, de origen volcánico, denominada “traquita alunífera”, que después de un proceso se convierte en alumbre potásico.

Ese material es antiséptico, así que elimina los microrganismos, es astringente, antitranspirante natural e hipoalergénico, por lo que, ayuda a eliminar malos olores, reducir bacterias y mejorar la apariencia de la piel.

Foto: Archivo

¿Cómo hacer un desodorante en spray con piedra de alumbre?

Hacer un desodorante casero con este material es muy sencillo, solo debes conseguir: tres cucharadas de polvo de piedra de alumbre, un atomizador y 200 mililitros de agua.

En un recipiente vierte el polvo de la piedra de alumbre con el agua hasta formar una sola mezcla. Luego vierte en un atomizador.

Puedes usar esta mezcla para sustituir tu desodorante diario, ya que este ingrediente natural no mancha la piel, ni tampoco las prendas, lo mejo de todo es que no tiene olor y no opacará tu aroma natural. Si presentas molestias deberás acudir al médico.

H Panorama.

Reporte Confidencial