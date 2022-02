Horóscopo del 17 de febrero 2022 de Mhoni Vidente

La astróloga Mhoni Vidente nos explica todo lo que los astros nos tienen preparado este día, a través de sus horóscopos podrás saber lo que te depara tu signo para este jueves 17 de febrero.

ARIES

Hoy será uno de tus mejores días del mes. Por fin las situaciones que te incomodaban se están acomodando poco a poco. Ya no le des importancia a ese amor que solo juega contigo y tus sentimientos. Viene un pago atrasado que te va a ayudar a hacer abonos de tu tarjeta de crédito. Busca momentos de paz y convivir más con la naturaleza, que eso te ayudará a renovar energías.

TAURO

Vas a tener que tomar decisiones importantes que harán que cambie tu destino. Recuerda que eso de andar con dos a la vez te puede causar problemas, por eso trata de madurar y ya estar en una relación estable. Sigue con la dieta y el ejercicio para estar más saludable.

GÉMINIS

Te llegan ingresos y pagos que no esperabas. Un amor del pasado te busca para cerrar ese círculo y avanzar. Decides reinventarte. Tu meta es ya no esperar, salte a buscar tu éxito. Deberás aprovechar todo lo que te rodea en cuestión de negocios y cambios de trabajo, que se te darán muy fácil.

CÁNCER

En el amor serán días de estar en paz con tu pareja y disfrutar de toda lo mágico que te regala la vida. Vienen nuevas oportunidades en el tema laboral y nuevas ideas en el ámbito profesional, aprovéchalas al máximo. Ten cuidado con los pagos atrasados. Pon atención en tu salud, recuerda que tu signo guarda mucho los corajes y eso hace que te enfermes.

LEO

Trata de no confiar demasiado en personas que únicamente quieren utilizarte y no te dejan nada positivo. Si el amor se alejó de tu vida es porque no era para ti y debes aprender que no siempre tenemos lo que deseamos, pero no te preocupes, que amores nuevos entrarán en tu vida. Relájate más y trata de no tener tantas presiones.

VIRGO

Debes revisar todo lo que estas haciendo y lo que planeas a futuro. Se incrementan tus ingresos y eso hace que tengas más seguridad en ti mismo, pero no olvides hacer tus pagos. Cuidado con problemas de nervios e insomnio. Pon atención en las personas de tu trabajo, te podrían afectar de una u otra manera.

LIBRA

Tendrás muy buenas oportunidades de trabajo, cámbiate a uno nuevo o pide un aumento de salario. Ayudarás a un familiar con asuntos muy importantes. Crecerás en lo económico, solo trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte. Concéntrate más en tu físico, recuerda que como te ven te tratan.

ESCORPIÓN

Vendrá una renovación de tu pensamiento para ser más positivo y avanzar en tu vida laboral. Cuídate de una posible infección de garganta y pulmones. Los escorpiones que están casados tendrán una sorpresa de un embarazo. Tendrás la oportunidad de arreglar todos tus pendientes en cuestiones de deudas y asuntos legales que saldrán a tu favor.

SAGITARIO

Los malos momentos quedaron en el pasado, es tiempo de formar tu presente y diseñar tu futuro. Habrá mucho estrés en el trabajo por problemas con un proyecto, por eso necesitas estar tranquilo y no tomarte las cosas como algo personal. Trata de no pelear tanto con tu familia, tu signo es muy explosivo, así que sé más paciente.

CAPRICORNIO

Lograrás tener una economía más estable y recibirás buenas propuestas de proyectos profesionales. Te ganas a pulso el reconocimiento de tus superiores en el trabajo. Un amor verdadero se queda en tu vida, es tiempo de crecer en lo sentimental. Renuevas tu look y te verás más atractivo.

ACUARIO

Tu energía positiva estará potencializada al máximo y los astros están a tu favor. Cuídate de lo que comes, recuerda que tu punto débil es el estómago. Un amor del pasado te busca para pedirte un favor. Habrá cambios repentinos de puesto en tu trabajo, pero tú quedaras de la mejor manera.

PISCIS

Controla tus gastos y ahorra. A los piscis que están en pareja tendrán mucha comprensión y estabilidad emocional, los solteros encontrarán personas muy compatibles. Cuidado con los vicios y malas compañías, aprende a ser más selectivo con tus amistades. Aprende a controlar tu carácter.

Mhoni Vidente PREDICE que los hijos de Vicente Fernández corren un gran PELIGRO

Vaya controversia ha causado la bioserie no autorizada que está preparando Televisa y Univisión sobre la vida de Vicente Fernández, pues si bien el legendario cantante es recordado con mucho cariño, esta producción presuntamente mostrará situaciones oscuras de ‘El Charro de Huentitán’, y ahora que se han revelado algunos detalles, Mhoni Vidente predice que los hijos de ‘Chente’ corren un gran peligro

La serie, que estará protagonizada por Pablo Montero, se estrenará el próximo lunes 14 de marzo por el Canal Las Estrellas y dicho proyecto no fue aprobado por la dinastía Fernández, ya que está basado en el libro de la periodista Olga Wornat, ‘El último rey’, el cual supuestamente expone situaciones turbias en la vida de ‘Chente’, así como de sus seres más cercanos, por lo que al llegar a la pantalla se podrían dar grandes conflictos de intereses.

Ante esto, Vicente Fernández Jr., hijo del cantante, fue entrevistado y se le cuestionó si le preocupa lo que se mostrará en la polémica bioserie, a lo que respondió: “De verdad que tenemos mucho tiempo que no vemos televisión y ahora no nos interesa verla”.

¿Qué es lo que Mhoni Vidente predice sobre los hijos de Vicente Fernández?

Por su parte, debido a la controversial situación que se avecina, Mhoni Vidente reveló en una transmisión en vivo que tuvo un encuentro con Vicente Fernández, quién la visitó y le compartió un mensaje dirigido a su dinastía, por lo que predice que sus hijos corren gran peligro y deben estar unidos.

Viene algo complicado para los hijos de Vicente Fernández, sobre todo Vicente Fernández Jr. o Gerardo, los mayores, sí corren peligro«, confesó la famosa astróloga cubana.

«‘Les encargo mucho a mis hijos, que no se vayan a pelear; es un mensaje que les mando a toda la familia Fernández’. Lo soñé bien clarito», concluyó Mhoni Vidente, por lo que estas palabras estarían relacionadas directamente con la polémica bioserie que se estrenará en unas semanas.

