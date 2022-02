más de 180 familias están sin electricidad

Desde el 4 de febrero familias que viven en los edificios Río Chico y Río Grande, más tres manzanas de la urbanización Las Querencias en Puerto Ordaz, están sin energía eléctrica.

Según lo relatado por los afectados la problemática se debe al colapso de un cable eléctrico, “Corpoelec vino hizo la inspección y nos realizó una lista de materiales que se requerían para solventar la falla”.

“Nos manifestaron que no tenían ese cable en existencia en el depósito. Que si lo comparábamos podíamos solventar la situación. Se hizo una asamblea de urbanización y se determinó una cuota entre las casas afectadas y los apartamentos, para recaudar el dinero y comprar el cable”, explicó Norma González.

Señalaron que otro grupo de vecinos dio la recomendación de hacer llegar cartas a la gobernación del estado Bolívar, la alcaldía del municipio Caroní, y Corpoelec, para que los ayudaran.

Cuatro días después de eso recibieron respuestas por parte de la empresa eléctrica, donde le señalaban que les pondrían el cable. «Que nosotros no podíamos comprarlo porque no sabíamos las especificaciones y que eso era un material estratégico que no lo podíamos manejar”, indicó.

Piden soluciones en Ciudad Guayana

“Hemos estado esperando. El cable estaría en Barinas y no tendrían unidades para trasladarlos hasta acá. Nuestro clamor es que nos solventen con la mayor celeridad posible, tenemos personas de tercera edad, personas discapacitadas, que han tenido que irse con los bomberos porque no pueden estar acá”. Así lo destacó González.

Suma que aunque ella no es de la tercera edad es paciente hipertensa y no puede subir y bajar todos los días las escaleras, subir el agua, etc. “Las casas tienen una vulnerabilidad menor porque tienen agua. Nosotros no contamos con ascensores, sistema hidroneumático, solo una fase funciona en algunos apartamentos”.

Mientras que Rosalía Vargas, detalló que vive en el último piso del edificio 11, y que cada piso tiene 18 escalones. “Tengo un vecino que me sube agua, otro joven del edificio que nos compra agua potable no las sube, mi nevera se dañó con esa situación. Cocino con una cocina de una hornilla, en un sartén para bandear la cosa, como soy yo sola, no tengo el consumo de agua que puede tener una familia completa”.

Piden a las autoridades competentes darles soluciones, ya que algunos afectados han tenido que dejar sus casas y mudarse a casa de familiares mientras se restablece el servicio, pero señalan que no todos pueden hacer eso mismo.