venezolanos pueden aprender a hacer trámites sin gestor

Según información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para octubre de 2021, había más de 5,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el mundo. Más del 80 por ciento de ellas se encuentra en América Latina y el Caribe, señaló ONU.

Emigrar no es una tarea fácil. Se deben tramitar ciertos documentos que aunque parezcan sencillos se han vuelto un verdadero calvario para los venezolanos. El pasaporte, la cédula, la visa y mucho más. Toca madrugar, hacer varias horas de cola, y en algunas instancias contratar los servicios de un gestor.

Acudir a las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), es un proceso arduo y engorroso, para quienes deseen tramitar algún documento.

Pero desde hace algún tiempo unos venezolanos que emigraron usan plataformas como WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram y canales de YouTube para dar asesoría sobre este tema.

Algunas opciones

Richard Romero tiene 38 años de edad y confiesa que en el 2015 emigró hacia Panamá, después de un tiempo fuera, retornó, pero en el 2018 dejó el país nuevamente.

“La idea de ayudar o hacer tutoriales nació porque yo necesitaba arreglar todos mis papeles. No tenía dinero, y siempre me he catalogado autosuficiente y había poca información. Para aquel entonces había el problema del pasaporte express lo cual era un desastre. A eso se le sumaba que las citas para apostillar eran complicadas”, relató el joven.

Describió que empezó buscando información, leyendo, pero notó que esa información estaba muy dispersa, “iba a los registros y era un rollo. Me metí en un grupo de WhatsApp para lo del pasaporte express y fue un desastre, nadie sabía nada. Empecé a hacerle seguimiento yo mismo y me apoderé de ese grupo, el cual me ayudó a conocer a otras personas que se encargaban de hacer gestoría, yo tenía la información, pero no quería cumplir el rol o figura de gestor”.

¿Dónde conseguirlos?

Romero señaló que primero empezó dando asesorías por WhatsApp, luego a dar avisos por Twitter, y después con un amigo cercano a él crearon un grupo en Telegram.

“Lo que me ha ayudado más es que he hecho todos mis trámites y eso me mantiene al día. Para mí es un beneficio porque si necesito hacer un trámite para mí sé cómo hacerlo y no dependo de alguien más o buscar información que no es veraz, o de un gestor que me va a decir cualquier barbaridad porque necesita el dinero”, sumó.

Él tiene un canal en YouTube el cual lleva por nombre: Wood728, ahí se pueden conseguir tutoriales, tips y mucho más sobre algunos trámites, “para mí no es necesario pagar un gestor. Si te digo que hacer estos trámites son engorrosos, pero no son imposibles, es cuestión de saber la información que necesitas para hacerlo tú”.

“No vas a gastar dinero en exceso y ese dinero lo vas a necesitar. Los que usan gestores se terminan quejando de ellos y del país, pero al usar un gestor promueves eso, para que nuestro país siga en el mismo desorden, desastre y que emigrar sea sumamente costoso”, agregó.

Un canal más

Francisco Alvarado, (@franzven) es otro venezolano que ofrece a través de sus plataformas una ayuda para aquellos que están buscando emigrar.

Tiene 57 años de edad y actualmente está en Bogotá, Colombia, tras emigrar hace 2 años, relató que empezó a realizar esas guías o ayudas “como le sucedió a todos los que estamos en esto-de emigrar-, haciendo nuestros trámites o de un familiar. En mi caso desde el 2017 cuando para obtener un pasaporte y diferentes documentos se volvió cada vez más difícil, tuvimos que aprender de todos los trámites”.

Su recomendación para los venezolanos que andan en ese proceso es que “lean, busquen la información que allí está. Detrás de un gestor hay un funcionario”.