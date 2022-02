+VIDEO | Maluma confiesa que «no se ve» en el altar

A propósito de la promoción de la nueva película Cásate Conmigo en la que los cantantes Maluma y Jennifer López debutan , el colombiano dejó clara su opinión con respecto al matrimonio.

Maluma conversó con la Revista Hola y confesó entre varios aspectos, que se ve con hijos, más no se ve casado.

«Me veo con hijos, no sé si casado. No sé si me quiero casar. Creo que es algo muy íntimo o si hago algo, un ritual, una ceremonia, pero algo íntimo con mi pareja y ya está ¿no?», dijo el cantante.

Sobre su estado sentimental actualmente, el cantante aseguró estar enamorado de la vida , de los mis amigos y de su familia, más no emitió detalles sobre la relación en la que presuntamente se encuentra.

