Viral | Joven quema todo su cabello al teñirlo para su fiesta

Una joven de 14 años decide teñirse para su fiesta de quince años en una peluquería que frecuentaba y termina quemando todo su cabello.

Sheila González de 14 años, estaba lista para su cumpleaños. El salón ya se encontraba reservado, al igual que el catering, el DJ y la ambientación. También pensó en su vestido blanco, el maquillaje y cómo se arreglaría para esa fecha que tanto imaginó.

“Desde hace tiempo llevo el cabello largo pasando la cintura. No solo me gusta, también me estaba cuidando para lucirlo en mi fiesta de cumpleaños”, se lamenta la joven, que ahora debe usar una peluca luego de que le quemaran el cabello en un servicio de peluquería.

El 5 de febrero pasado fue a la peluquería que solía ir una vez al mes para retocar las raíces. “Es el domicilio de una estilista que me recomendaron. Vi varios de sus trabajos en las redes sociales, así que decidí probar. Los dos primeros servicios fueron excelentes”.

“Fui en remise de Lanús hasta Monte Chingolo. Una vez en el local, le pedí que me realice el servicio de siempre (la decoloración). Me aplicó el producto, y me lo dejó actuar…mientras tanto decidió arreglar la persiana de su ventana”, recuerda.

Hasta ese momento todo transcurría con normalidad. “Empecé a mirar el reloj, y noté que ya habían pasado casi 30 minutos. Le consulté si ya no era momento de enjuagar. Me respondió que no, y decidió seguir con la reparación “.

Mientras tanto Sheila seguía sentada a la espera. “Vi que se puso a fumar en el balcón, le insistí y vino”. En total pasaron casi dos horas. “Yo tenía los ojos cerrados mientras me lavaban por lo que jamás imaginé que estaba perdiendo el cabello. No me di cuenta hasta que sentí frío, después ardor, y nada de peso en la cabeza. Abrí los ojos, y vi la bacha llena de cabellos. Me desesperé… ella decía que no pasaba nada”.

La espera para Sheila fue eterna. “En todo ese tiempo nunca intentó solucionar nada, solo me ofreció acompañarme hasta la parada del colectivo para que pudiera volver a casa. Quería sacarse el problema de encima”.