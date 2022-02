Presentan el primer tráiler de «Elvis»

Elvis es la biopic que retratará la vida del rey del rock ‘n roll, protagonizada por Austin Butler, Tom Hanks y dirigida por Baz Luhrmann.

Luego de su anuncio, ahora finalmente se reveló el primer tráiler de Elvis. La versión cinematográfica del rey del rock ‘n roll.

En ella, podremos ver al actor estadounidense Austin Butler abordar la complicada vida del ícono musical, esto incluyendo sus primeros días como militar y su eventual camino hacia su grandeza musical.

El actor, quien ya había aparecido en Once Upon a Time In Hollywood de Quentin Tarantino, compartirá elenco con Tom Hanks, quien será el notorio mánager de Elvis Presley, el coronel Tom Parker.

La sinopsis dice lo siguiente. «Explora la vida y la música de Elvis Presley, y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker. La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge)».

De acuerdo a Warner Bros, la biopic de Elvis se estrenará en Latinoamérica el 14 de julio de 2022.

Agencias

Reporte Confidencial