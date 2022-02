Perú | MTC se convierte en agencia de empleos

Sifuentes :“(El MTC se ha) convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobadas experiencia y calificación”,

Aníbal Torres , primer ministro se pronunció acerca de la renuncia de la viceministra del Ministerio de Transporte y Comunicaciones ( MTC), Fabiola Caballero , quien renunció de la institución , ya que se ha “convertido en una aparente agencia de empleos”.

Sin embargo, la cabeza del gabinete ministerial se encontraría desorientado acerca de la renuncia de la exfuncionaria . No obstante, aseguró que se darán las investigaciones para determinar las causas de su renuncia y se produjo “algo anómalo en las contrataciones”

“Recién me entero de esa renuncia. ¿Por qué no renunció antes? ¿Por qué está renunciando ahora? (…). Este hecho será materia de investigación para ver si allí hay algo anómalo con las contrataciones. Lo cierto es que… estas personas, que renuncian a última hora, ¿por qué no lo hicieron antes?”, declaró.

No obstante , no dudo en colocar a la exfuncionaria Caballero Sifuentes ,en la lista negra de los políticos que estan en contra de la estabilidad presidencial .

“Sucede lo mismo que ocurrió en el Ministerio de Justicia, con una renuncia que la hace a última hora, para sumarse a aquel grupo que estaba actuando en contra de la estabilidad presidencial. Pero esas cosas ocurren. En política esas cosas no son extrañas”, finalizó