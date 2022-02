Caso Samark López: No hay evidencia que lo conecte con la FARC

El equipo de defensa del empresario Samark López Bello, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del ex vicepresidente venezolano Tareck el Aissami, seguirá avanzando ante el tribunal federal de apelaciones de La Florida para demostrar su inocencia, desvinculándolo de cualquier conexión con las FARC.

“No hay evidencia, ni condena, que conecte a López con la FARC”, aseguraron los abogados del empresario ante el juez Thomas Clarance.

“Condeno y he condenado públicamente las actuaciones terroristas y cualquier otra actividad delictiva por parte de las FARC, así como repudio cualquier actuación de organizaciones al margen de la ley”, ha expresado el empresario, asegurando que después de cinco años de investigaciones, “ninguna fiscalía me acusa de narcotráfico o lavado de activos, porque simplemente no tengo ni tuve ninguna relación con ningún cartel u organización terrorista como las FARC”, dijo en un Comunicado enviado a los medios.

La última audiencia de apelación se celebró el pasado 9 de Febrero en Las Cortes del Onceavo Circuito del Sur de la Florida; luego de eso López aseguró que “he ejercido todos los recursos legales disponibles para demostrar mi inocencia y mi equipo legal continuará agotando todos los recursos legales necesarios para mi defensa”.

Los abogados del empresario insisten que los argumentos utilizados en contra del empresario venezolano, nunca han sido comprobados y carecen de sustentos concretos que lo vinculen con la organización criminal.

El caso es que Estados Unidos congeló más de 160 millones de dólares en cuentas de Samark López, como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, y ahora evita que parte de estos fondos sean otorgados como compensación a tres contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC.

Carolina Arias