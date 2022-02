EEUU | Muere hermana de Bernie Madoff en Florida en un caso de asesinato/suicidio

Sondra Wiener, hermana del financiero Bernie Madoff, condenado a 150 años de prisión por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia de Wall Street, murió en Florida en un presunto caso de asesinato y posterior suicidio, informó este domingo la policía local.

La oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach (PBSO) informó de que Wiener, de 87 años, apareció muerta en una vivienda de la ciudad de Boynton Beach junto con su esposo, Marvin, de 90 años, el pasado día 17 de febrero.

The Medical Examiner’s Office personnel arrived on scene and took possession of both Marvin and Sondra. The cause of death will be determined by the ME.

— PBSO (@PBCountySheriff) February 20, 2022