España | «Djokovic toma sus propias decisiones y tiene que convivir con ellas»

El mundo del tenis sigue a vueltas con la vacunación de Novak Djokovic. Rafa Nadal, en su regreso al circuito ATP en Acapulco, habló de la situación del serbio y su decisión de no vacunarse por el momento aunque ponga en riesgo su presencia en los Grand Slams que restan esta temporada.

«Afectará a la historia de Djokovic si puede jugar o no al resto. Cada uno toma sus propias decisiones y tiene que convivir con ellas. Ojalá que la pandemia termine y deje de haber muertos en el mundo. Que se termine este horror y que todo el mundo pueda jugar se vacune o no. Es algo pequeño al lado de lo que está ocurriendo de manera global por la peor pandemia que se recuerda en muchísimos años», dijo Nadal sobre la situación del serbio, que jugará esta semana en Dubai sin encontrar restricciones.

Nadal admitió que ya ha cargado las pilas tras tres semanas de descanso después de ganar el Open de Australia y explicó que no le ha cambiado en nada la vida. «No ha cambiado nada, de 20 a 21 el tanto por ciento no es muy grande. Lo que ha cambiado es que estoy pudiendo jugar al tenis. Lo que ocurrió en Australia fue totalmente inesperado, aunque poco a poco me fui encontrando mejor. No tengo 20 años, sino 35, y hay una experiencia detrás de éxito y de malos momentos, por eso encara uno estas cosas de una manera más pausada y tranquila. Lo que pasó en Melbourne lo valoro como un éxito personal, más allá de que fuere el título 21, por todo lo que había ocurrido antes y el esfuerzo que supuso», explicó.

El actual número cinco del mundo acude a la cita mexicana sin grandes pretensiones puesto que se encuentra en un territorio que no le es favorable. «Me ha tocado una primera ronda muy difícil, porque es uno de los rivales más complicados que hay ahora, por su estilo de juego. Reilly

Opelka fue campeón hace una semana y finalista en esta. Vengo preparado para un estreno muy difícil el martes», aseguró.

«La expectativa es jugar. Vengo por dos motivos muy simples y fáciles de entender. Por un lado, he jugado muy poco durante dos años y me apetece. Y por el otro, después de Australia tenía que analizar como respondería mi cuerpo, siempre he tenido un bajón después de los Grand Slams y no lo noté al comienzo, si más tarde. Pero a nivel de dolores el cuerpo me estaba respondiendo relativamente bien, y eso me llevo a tomar la decisión de venir», zanjó.