Perú | Carlos Sabino Palacios no tiene título registrado en SUNEDU

Estalla otro escándalo

Otro escándalo, el ministro de Energía y Minas, Carlos Sabino Palacios Pérez, no tiene título registrado en Sunedu, incluso la Contraloría había advertido en 2019 que no contaba con estudios de ingeniero y especialidad.

En efecto, un informe de la Contraloría publicado en mayo del 2019, advirtió que Palacios Pérez “no acredita estar habilitado; no cuenta con estudios de especialización: no acredita la experiencia relacionada con el cargo; por lo antes expuesto, el señalado funcionario no cumpliría con los requisitos mínimos; el legajo no se encuentra archivado conforme lo establece el Manual Normativo de Personal”.

El órgano de control incluyó a Palacios en la lista de 38 funcionarios de Junín que no estaban habilitados para el cargo. Como Director Regional debía acreditar el “título profesional de ingeniero de minas, ingeniero metalurgista colegiado y habilitado para ejercer la profesión”. Además, debía contar con una experiencia laboral no menor a 5 años, estudios de especialización o experiencia vinculada al cargo, aspectos que no fueron acreditados. Es decir se atribuyó un título que no posee, lo cual es un delito.

De otro lado, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, aseguró que durante su actividad aboral no ha tenido “ningún problema con la justicia”, luego de que se conociera que la Fiscalía Anticorrupción de Junín inició una diligencia en su contra por presunto delito de peculado cuando era director regional de Energía y Minas en dicha región.