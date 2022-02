Ricardo Genovés esta dispuesto a volver con Tiburones de La Guaira

El receptor de los Tiburones de La Guaira, Ricardo Genovés, está dispuesto a volver a jugar con los escualos en la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Mediante una entrevista realizada por el departamento de prensa del conjunto Tiburones de La Guaira, el catcher Ricardo Genovés, expresó su deseo por volver a jugar con el conjunto escualo para la venidera campaña de la LVBP.

Durante la temporada 2021-2022, fueron varios los prospectos que jugaron en los equipos de la pelota criolla, pero en los Tiburones, Genovés, fue uno de los que más destacó dentro de todos los jóvenes que jugaron con el equipo.

El careta litoralense, ya había realizado su debut en la temporada 16-17, pero no fue sino hasta la temporada 21-22 que se mostró como una de las fichas del presente y futuro de los salados.

“Desde el año que debuté no iba a Venezuela. Me sentí muy contento de jugar frente a mis padres, mi familia y esa fanaticada de nosotros que es la mejor. Me encanta la samba y el ambiente que se vive”, señaló Genovés al departamento de prensa.