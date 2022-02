Yul Bürkle y Scarlet Ortiz anuncian planes de boda tras 22 años de noviazgo

Considerada una de las parejas más sólidas de la farándula venezolana, los actores Yul Bürkle y Scarlet Ortiz, se sinceraron ante sus seguidores y contaron que, luego de 22 años de relación, están pensando seriamente en convertirse en esposos.

“Cuando yo quise casarme Yul no quiso y luego Yul me lo propuso y yo le dije que no», confesó la criolla quien dejó claro que para ellos el matrimonio nunca ha sido algo que les quite el sueño.

«Quizás sea porque hemos sido felices sin una firma a pesar de los altos y bajos que tiene toda relación y el temor de que luego del matrimonio la relación cambiase nos aterraba a ambos», agregó.

La venezolana contó que este panorama cambió con la llegada de su hija Bárbara, quien se sorprendió al saber que sus padres no estaban casados, según reseñó el Farandi.

«Cuando supo que no estábamos casados entró en shock y aunque ambos le explicamos que no era necesario un papel para tener un compromiso, la petición de que nos casemos ha estado latente y estamos pensando complacerla y así cumplir su deseo y que sirva como ejemplo para su futuro», expresó Ortiz en una entrevista para el periodista venezolano, Diego Kapeky.

Asimismo, agregó lo siguiente: «De casarnos este año sería más bien algo íntimo y simbólico, algo sencillo como somos nosotros, pero bien romántico y bonito”.

La pareja de actores venezolanos está radicada en Miami, por lo que se podría presumir que la boda se realizará en esa ciudad de Estados Unidos.