Angie Pérez con el alma en un hilo por su estado de salud

En las últimas horas la polémica periodista, animadora y modelo venezolana, Angie Pérez alarmó a sus seguidores en las redes sociales luego de publicar un seriado de fotos con las que dejó saber que lleva 10 días internada en un hospital por su estado de salud incierto.

Fue bajo su cuenta oficial en la red social de Instagram que la criolla se atrevió a mostrarse tan vulnerable, dejando ver varias reacciones que ha presentado su cuerpo sin razón aparente hasta los momentos.

En la descripción de la publicación fue en donde Pérez contó por lo que está pasando, dejando claro que esta es la razón por la que lleva alejada de sus redes tanto tiempo y pidiendo además que oren por ella para salir de esta posible enfermedad autoinmune.

‘’Gracias a Dios, NO es COVID. Sin embargo, he pasado por varios especialistas y hasta por Emergencias en estos últimos 10 días. Muchos exámenes más tarde (y aún esperando otros) seguimos tras la pista de qué está pasando. Doctores que he visitado tan sólo esta semana: Médico Primario, Alergólogo, Emergencias, Endocrino, y con un nuevo referido a Traumatología. Quedan pendientes seguimientos con el Alergólogo y la Dermatóloga. Sospecho algo autoinmune, pero hace dos años me hicieron esas pruebas y salieron negativas. Les pido que oren por mi: sé que mi Doctor de doctores, Jesucristo, tiene mi sanación en Sus manos y esta prueba tiene su propósito’’, fueron las palabras de la venezolana.

Finalizó su mensaje citando varios versículos de la biblia, manteniendo su fé y encomendándose a Dios en este penoso momento.

por Gossip Vzla.

