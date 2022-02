La razón por la que Ana María Simón decidió alejase del sueño americano

La actriz Ana María Simón en una entrevista reciente para el canal de Goi Azua, habló sobre diferentes anécdotas de su vida y detalles de su carrera profesional.

La actriz Ana María Simón en una entrevista reciente para el canal de Goi Azua, habló sobre diferentes anécdotas de su vida y detalles de su carrera profesional.

Durante la entrevista Ana María también contó sobre su travesía tras vivir en tres países diferentes. La actriz aseguró que mientras vivió en Venezuela pasó por varios problemas y que no se sentía segura, aunque no reveló las razones, si explicó que en ese momento no surgieron nuevas oportunidades.

«Fue el primer escalón para poder tomar decisiones… Hice un viaje exploratorio en noviembre del 2017 a España y se abrieron todas las puertas, eso fue una cosa que conseguí el colegio, conseguí el piso (departamento), vi la gente que estaba acá. Me gustó el espíritu de la gente con la que podía hacer cosas, me vibró bien la ciudad, y me vibró bien la gente». dijo Simón.

«No es relevante para el español ostentar, en Miami se vive de la ostentación, en Miami hay que demostrar que uno tiene estatus, hay que demostrar que uno tiene para pagarte unos zapatos, una cartera, una ropa, un apartamento… Y no, esa no era la vida que yo quería porque yo nunca he ostentado, osea ni siquiera en Venezuela yo era una tipa ostentosa», añadió.

