México | Historia de la novia que acudió a un Oxxo el día de su boda

No cabe duda que el día de su boda es uno de los más especiales en la vida de cualquier persona, es por eso que nadie espera ver vestida de novia a una mujer en una tienda Oxxo.

Sin embargo, en los últimos días se ha hecho viral la foto de una novia que, con todo y el clásico vestido, pasó a uno de los locales de esta famosa tienda de conveniencia.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Oxxo que la historia de la usuaria identificada como Ingrid comenzó a popularizarse.

¿POR QUÉ PASÓ LA NOVIA AL OXXO?

La razón por la que la mujer pasó a la tienda con todo el vestido es muy simple; se moría de hambre después de la ceremonia religiosa.

El momento fue capturado por el esposo de la mujer, a quien le pareció un momento muy cómico.

“#HistoriasEnOXXO Acabas de casarte y el hambre te hace pasar a OXXO ¡Esta es la historia de Ingrid! Mi historia es algo épica. El día sábado me casé, y saliendo de misa moría de hambre y me bajé a comprar algo de comer. A mi esposo se le hizo cómico que hiciera eso y me tomó esa foto”, se lee en la publicación del Oxxo.

Como era de esperarse, la historia y la imagen se hicieron virales y desataron múltiples comentarios de otros internautas.

Hasta la mañana de este lunes, la publicación en Instagram acumula 2 mil 447 me gusta.