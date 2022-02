NBA-Goran Dragic pacta con los Nets de Brooklyn

Los Nets de Brooklyn llegaron a una cuerdo con el base Goran Dragic, quien quedó libre luego de hacer una compra de su contrato a los Spurs de San Antonio en la NBA.

Goran Dragic es un veterano de guerras y batallas, a sus 35 años con 6’3 de estatura y 190 libras que quería jugar en un equipo que verdaderamente lo necesite y que esté aspirando el campeonato en la NBA, los Nets son el conjunto indicado.

Con la incertidumbre de saber si en algún momento de la temporada Kyrie Irving va a jugar a tiempo completo con los Nets, estos se desesperaron y a su vez aseguraron a un base neto como Dragic con experiencia en distintas ligas.

Seth Curry y Cameron THomas no pueden hacerlo todo, necesitan un veterano que ayude de distintas formas dentro de la cancha.

Goran ha jugado durante 14 temporadas en la NBA, ha sido 1 vez all-star y jugador mas mejorado del año. También ha jugado para los Miami Heat, Phoenix Suns, Houston Rockets y Toronto Raptors.

Just in: Goran Dragic is signing with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2022