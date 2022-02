Paralizado transporte en Mérida por escasez de combustible

La escasez de combustible es un mal que desde hace años mantiene estresados y viviendo una pesadilla a los habitantes del estado Mérida, problema que afecta el turismo, la economía, la salud, la educación y el transporte público, el cual tuvo que paralizarse porque no puede prestar servicio en estás condiciones.

Los trabajadores de diferentes organizaciones realizaron un «resguardo» de las unidades como acción de protesta para exigir respuestas serias por parte de la llamada mesa de combustible, mientras tanto la gente tuvo que caminar distancias kilométricas este lunes para asistir a sus sitios de trabajo.

Ramón Galvis, directivo de la Línea Chama, dijo que resguardaron las unidades debido a la dramática situación del combustible, ya que tardan entre 10 y 15 días para que las diferentes organizaciones tengan acceso a este recurso.

«Ahora la cosa es más grave con las unidades a gasolina, no hay una decisión para que ellos puedan surtir, más del 70% de la unidades son a gasolina», aseveró.

Tiene previsto realizar una concentración en una de las estaciones de servicio ubicada en la capital merideña, además de otras protestas en las que los trabajadores de los demás municipios se irán sumando tras padecer la misma situación, que deja a los habitantes de Mérida sin poder movilizarse por falta de transporte.

Eladio Vergara, presidente de la Línea La Otra Banda, explicó que este lunes no hay transporte porque tienen más de siete días sin poder equipar, pero durante años no les surten la cantidad suficiente para laborar.

«Hoy nos llamaron a echar gasoil pero no hay gasolina», agregó que cuando los mandan a pasar la huella por el sistema siempre arroja errores y de esa manera es imposible que las cosas funcionen.

«Estamos esperando que esto se solucione para equipar combustible y salir a trabajar, pero también estamos rechazando que con 50 litros no estamos haciendo nada, porque estamos llevando la gente de su casa al trabajo, pero después no podemos llevarla a su casa ya que no alcanza el combustible», dijo en referencia a las veces que logran abastecer.