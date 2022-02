Un actor venezolano irrumpe en los anuncios publicitarios en Taiwán

1357518

Por Crónicas de Chile

Santiago de Chile. Se llama Osglender Antonio Álvarez Hidalgo y sus amigos le dicen Osgle, nació en Boconó, Trujillo, tiene 30 años y se graduó de Ingeniería Informática. En Venezuela trabajaba como técnico de computadoras, especializado en redes y se formó en una iglesia evangélica como músico y actor.

Emigró a Panamá con 24 años. Se fue solo y se desempeñó como técnico de impresoras fiscales. «Ganaba sólo 550$ mensuales, pero empecé a ofrecer servicio online y muchas personas empezaron a llamarme. Logré 1200$ mensuales», recuerda.

En su tercer mes en Panamá se hizo amigos de unos taiwaneses y como desde sus 15 años deseaba viajar o vivir en un país asiático, pensó que no era imposible lograr su sueño.

Tras 6 meses viajó a conocer Taiwán. «Cuando llegué me enamoré del país y empecé a buscar trabajo. A sólo días de vencer la visa, conocí a una señora latina que me presentó a representantes de una empresa que maneja artistas de todo el mundo para hacer shows en Taiwán, y me contrataron como ingeniero para diseñar su página web y encargarme del marketing de su empresa», detalla.

– Advertisement –

Así agilizó sus trámites migratorios y después de cuatro meses, en la empresa se dieron cuenta que tiene talento para la actuación y empezaron a enviarlo a castings para realizar micros, spot publicitarios y campañas de grandes agencias. «Así empieza mi carrera como actor. No ha sido fácil, pero Dios tiene un propósito con cada uno», asegura, quien suma cinco años sin ver a su familia.

Osgle tuvo una pequeña actuación en una novela taiwanesa como turista y como extra en Bleeding Steel, una película de Jackie Chan. Además formó parte de un video de Wu Bai, un famoso artista de la misma nación.

Su plan es visitar a los suyos el fin de año. Quiere además casarse, tener hijos y abrir su propia empresa de servicio técnico y de exportación en el campo de la tecnología. «Aprendí algo de un sabio amigo, y es que debes aprender a hacer de todo. Nunca sabremos que puertas podamos abrir con conocimientos que creímos inútiles y cuando emigramos se presentan oportunidades insospechadas«, detalla.

En Taiwán, Osgle ha sido profesor, DJ, guitarrista, modelo, actor, asistente, programador , diseñador gráfico, bailarín, animador, técnico, y hasta traductor. Y este es su consejo: «Aún sabiendo muchas cosas, debemos mantener nuestra humildad, la humildad abre muchísimas puertas».

Por @CronicasDeChile

Redacción El PitazoMigración

Redacción El PitazoMigración