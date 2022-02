▷ Mérida se quedó sin servicio de transporte público #21Feb

Arranca la semana en la ciudad de Mérida con problemas vinculados con el servicio de transporte público. Eladio Vergara, presidente de la Línea La Otra Banda, ubicada en el municipio Libertador, capital de la entidad andina, indicó que la falta de combustible condiciona la presencia de unidades en la calle.

“Hoy no hay transporte por la siguiente razón, teníamos seis y siete días que no llegaba el combustible, llegó la gandola de gasoil el día sábado, nos equiparon pero no de gasolina y la gente con unidades de gasolina, que es de la mayoría del transporte, está sin ese preciado liquido desde hace tiempo por un problema administrativo entre PDVSA y las bombas”, afirmó Vergara.

El dirigente del sector transporte precisó que otro problema que se presenta tiene que ver con el uso de la huella dactilar para que los transportistas puedan surtir en las diferentes estaciones de servicio.

“Nos mandan a la bomba de Mario Charal a pasar la huella y usted sabe que no pasa la huella, aparecen 10 litros, 20 o 50 litros y eso no funciona de esa manera, hasta que el gobierno nacional arregle el problema de la huella al transportista para equipar en todas las bombas subsidiadas”, indicó Vergara.

Sobre la cantidad de litros para cada transportista, Vergara aseguró que están solicitando a las autoridades que se incremente lo que se entrega al sector transporte para poder completar la ruta diaria.

“Estamos pidiendo que con 50 litros no estamos haciendo nada porque llevamos a la gente de su casa al trabajo pero después en la tarde no podemos llevarla nuevamente a su casa ya que no nos alcanza el combustible; tenemos que seguir comprado para validar el día hasta las 6 y las 7 de la noche que se estaba viendo el transporte”, precisó el dirigente.

El gremio de transporte solicita a las autoridades municipales y regionales que se atienda la situación para evitar un nuevo colapso del servicio tal y como se vivió entre el 2019 y mediados de 2021.

