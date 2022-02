¿A quién pertenece el terreno en el que fue construida la frutería Biruma?

1357575

Caracas.- Hace 13 días fue noticia la demolición de la frutería Biruma, ubicada en Altamira, municipio Chacao de Caracas. Esta acción conmocionó a vecinos de la zona, pues el negocio estuvo en la sexta transversal de la mencionada urbanización durante 70 años. La orden provino de un tribunal de Caracas y el motivo que alegó fue daño ambiental, pues el inmueble estaba construido sobre una quebrada.

De acuerdo con la información obtenida en la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Chacao, el inmueble no tiene ficha catastral porque su construcción es ilegal debido a que se encontraba sobre la quebrada Lambadero, por tanto no tenía permiso y además fue edificado por personas que no son propietarios, pues el terreno pertenece al Estado venezolano.

Esta oficina indicó que a los dueños del inmueble un tribunal les otorgó el título supletorio, el cual reconoce la bienhechuría que en 1990 fue objeto de sucesión tras la muerte del propietario original, Juan Paredes. Quedaron como herederos diez descendientes. El documento menciona a Arnaldo, Mary M. y Omar A. Paredes Paredes, dos de ellos afectados por la demolición.

“Si el Estado es dueño del terreno y quiere que el propietario de la bienhechuría salga debe indemnizar la inversión. Este inmueble se puede vender, pero no por registro sino por documento privado”, explicó el funcionario de la Oficina de Catastro, quien indicó que los dueños de la frutería solicitaban todos los años la ficha catastral y la respuesta era la misma: no se puede porque el inmueble está sobre terreno del Estado. En 2017 ya la Fiscalía había iniciado una investigación penal debido a esa construcción, existía una demanda ambiental, de acuerdo con los documentos.

El equipo de El Pitazo contactó a los abogados de los dueños de la frutería para conocer las acciones que llevan adelante y las solicitudes que realizaron ante el tribunal tras la demolición del inmueble, pero no fue posible obtener sus declaraciones.

La supuesta construcción de una sede de la red de tiendas por departamento Traki, como aseguró a El Pitazo un amigo cercano a la familia Paredes, debe ser aprobada por Ingeniería Municipal. Al respecto, las autoridades del municipio aseguraron el pasado 9 de febrero que hasta ese momento no se había aprobado ningún proyecto de construcción.

Kemberlyn TaleroGran Caracas

