Adriana Azzi: Horóscopo del 22 de febrero de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 22 de febrero de 2022 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Realismo.

Número de suerte: 005

Acuerdos con un jefe. Cuidado con una mujer familiar que dice cosas que no son. Debes buscar de hacer un viaje y desconectarte de tantas cosas que haces. Deja el miedo ten seguridad en lo que haces. Nuevas ideas. Inicias algo nuevo. El pasado que te sigue. Secreto que sale a la luz.

Trabajo: Tendrás buenos días en esta semana. Toma las decisiones ya no dejes nada para después.

Salud: Dolor de espalda

Amor: No exijas lo que tú no das. Tus padres necesitan de ti. Veras en una pantalla algo que te interesa.

Parejas: Lo que estas esperando de tu pareja se da alegrías y celebraciones. Algo con una prueba que sale positivo.

Solteros: Algo especial el domingo de esta semana o la siguientes. Cuentas con un grupo importante.

Mujer: Los chismes no traen nada bueno deja de escucharlos. Te recomiendan algo que debes tener cuidado.

Hombre: Solucionas las cosas que tienes a la mano. Firmas un documento. Recibes una propuesta importante.

Consejo: No pierdas la paciencia con quien estas.

Tauro

Palabra clave: Autoridad.

Número de suerte: 714

Deja que los demás hagan su trabajo. Embarazo en la familia o muy cercano tuyo. Algo con la fecha 19. Nuevos cambios en tu vida. Apruebas algo que haces. No permitas que terceras personas falten el respeto a tu familia. Estarás culminando algo. Sal adelante no te detengas. Nuevas energías.

Trabajo: Este no es el mejor momento para irte donde estas. Cambios inesperados que te favorecen.

Salud: Hacer dieta y ejercicios.

Amor: Enamoramiento. Alegrías y celebraciones. Cambios en tu entorno familiar. Algo con un nuevo amor.

Parejas: Cuidado con las palabras que dices en una reunión importante. Recibes una noticia muy triste

Solteros: Recibes una noticia de embarazo que te trae cambios en tu vida. Cuidado con las decisiones que vas hacer.

Mujer: No dejes nada pendiente. Cambios en algo de una fecha. Compra y venta que se hace rápido.

Hombre: Estarás preocupado por la enfermedad de un familiar es algo fuerte. Cultiva lo que quieres recibir.

Consejo: Ten la conciencia tranquila, aunque te condenen.

Géminis

Palabra clave: Movimientos.

Número de suerte: 282

Algo con una campaña que debes atender. Invitación a cenar. Reuniones con personas importante. Debes hacer cambios en tu vida. Algo con el número 19. Debes canalizar las energías. Nuevas tierras que conoces. Cambios positivos. Vas a un sitio de mucho frio. Te haces un nuevo look.

Salud: Invierte en tu salud hazte el chequeo necesario.

Trabajo: Debes prepararte para algo de una mercancía que llega. La energía del amor y la rueda de la fortuna están contigo.

Amor: Cuidado con un tercero en tu relación. Estarás feliz con el amor de tu vida. Recibes el amor de tu vida.

Parejas: Asistes a una fiesta con tu pareja de mucho colorido, y conoces a personas importantes.

Solteros: Asistes a un curso de pintura o algo con ello. Sigue con tu carisma eso te ayudará mucho en lo que haces.

Mujer: Viaje por diversión alegrías. Fin de un ciclo con muchos problemas y sales adelante con todo.

Hombre: Debes dar más cariño a los tuyos deja la amargura. Algo con música de antaño en sitio público con alegrías.

Consejo: Debes aprovechar el impulso mental y físico que tienes.

Cancer

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 821

Iras a un lugar donde te llaman la atención las personas que están. Problemas con alimentos en la calle. Estarás en la lucha de lo que quieres. Estarás pensando hacer cambios en tu vida. Reuniones con personas importantes en lo social. Al amor llega a tu vida. Sale el sol para ti.

Trabajo: Sales a trabajar con la familia en la calle y le vas muy bien. Terminas una larga relación de trabajo.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: No maltrates a esos seres queridos que están a tu lado. Hecho curioso en la cocina o un negocio.

Parejas: Salidas. Alegrías y celebraciones con la familia en sitio de mucho frio. Nuevas actividades comerciales.

Solteros: Viajes, nuevas relaciones. Una persona que te mira mucho cuidado debes estar seguro (a).

Mujer: Salidas nocturnas con nuevos amigos. Alegrías. Cambio de cuarto o forma de vivir. Mudanzas y celebraciones.

Hombre: No pierdas el tiempo en cosas que no te dan provecho. Cena importante que debes asistir.

Consejo: Usa tu intuición.

Leo

Palabra clave: Lucha.

Número de suerte: 212

En esta semana tendrás grandes noticias en lo económico y de estudios. Hermana que solicita de tu ayuda por problemas de salud. Compra de muebles para tu casa. Atiendes a una persona que te busca para montar un negocio y quiere que tú lo atiendes y confía en ti. Se organiza una sorpresa.

Trabajo: Se activa en esta semana cambios inesperados. Veras a personas del pasado. Te dedicas más a lo que haces

Salud: Es necesario que estés, pendiente de tu problema de salud.

Amor: Debes descansar un poco mas y asisitir a sitio de masaje, y quererte un poco más tú mismo. Salidas y paseos.

Parejas: Recibes un regalo de tu pareja donde tendrás que aceptar unos compromisos. Ayúdalo necesita de tu apoyo.

Solteros: Activas una nueva etapa de comercio con familiares y amigos. Algo con unos pinceles en tus manos con éxito.

Mujer: Cambios en tu cocina y baño que debes hacer. Debes cambiar el look. Haces una evaluación de la relación que tienes.

Hombre: Nuevas posibilidades de cambios en tu vida que debes hacer. Brillaras en tu carrera en esta semana.

Consejo: Queridos caminos abiertos, adelante.

Virgo

Palabra clave: Elección.

Número de suerte: 557

Estarás en la búsqueda de unos estudios. Nuevos contactos. La sanación llega a tu vida. Un problema que se resuelva. Cambios y compras en tu vida. Nuevos inicios muy positivos. Se claro (a) no te sientas mal todo va a salir bien. Madre que se siente mal cuidado con su salud.

Trabajo: No discutas, ten calma cuídate. La salud es importante evita el estrés. Cambio en una moneda positivo.

Salud: Dolores de cabeza cuidar la tensión.

Amor: No te sientas comprometida con los amigos, hazlo porque lo sientes y lo quieres hacer.

Parejas: El pasado llega a tu vida. Nuevos negocios. Deja el odio con las personas cercanas, aléjate de ellos.

Solteros: Inicias estudios. Conoces a una persona muy humilde pero muy bella será importante en tu vida.

Mujer: Mudanzas cambios. Nuevos caminos para tu vida. Matrimonio o algo con ello. Cambio de look.

Hombre: Cuidado buscas la persona incorrecta. Algo con un carro. Te aprueban un crédito.

Consejo: No permitas que se aprovechen de ti.

Libra

Palabra clave: Decisión.

Número de suerte: 007

Deja las malas energías. Triunfos alegrías. Logros. Todo se sana en tu entorno salud y problemas personales. El amor se activa y llega rápido. Debes descansar un poco más. Una persona que te busca por empleo. Enemigos que vences. Algo del pasado que se aclara. Ganancias.

Trabajo: Cambio en tu rutina. Viajes por trabajo. Llega a tu sitio de trabajo una persona muy especial.

Salud: Hacer chequeo médico general.

Amor: Cuídate de las malas influencias. Cambio de rutina. Amiga que te están esperando, que debes estar pendiente.

Parejas: Alguien te confirma un chisme. Debes fortalecer tu relación. Recibes un regalo inesperado que te mueve el piso.

Solteros: Venta de vehículos o motos. Cuidado en una reunión lo que dices. No pienses mucho lo que te ofrecen.

Mujer: Cambios de muebles. Compras alegrías y celebraciones. Te sientes enamorada de otra persona.

Hombre: Alegrías. Viajes con la familia. Cuidado con el estrés. Amigos y sus hijos que te buscan.

Consejo: Solo dios búscalo.

Escorpio

Palabra clave: Acuerdo.

Número de suerte: 330

Llegan buenas propuestas en lo económico. Grandes noticias de persona del extranjero. Llamadas importantes con cambios en tu vida. Debes hablar con tus hijos o adolescentes cercanos para que dejen el odio. Limpiar las cosas de tu casa bien. Hecho curioso con un rosario que llega a tus manos.

Trabajo: Te sientes preocupado por grupo que trabaja contigo y no puedes decirle que pasa. Amiga que te ayuda.

Salud: Malestar en la garganta

Amor: Alguien que llega a tu vida y te aclara algo que quieres. Deja el miedo di lo que sientes por esa persona.

Parejas: La relación pasa por muchas dificultades. Ayudarás a una persona cercana. Algo con un terreno que te favorece.

Solteros: Te sentirás solo (a) por no tener lo que quieres. Entregas un trabajo pendiente. Encuentras el amor en la calle.

Mujer: Te consigues a una persona del pasado que te dará tristeza, lo que te cuenta. Cambio de look.

Hombre: Recibes regalos atrasados. Algo con una confusión, en una tienda. Compra de prendas para vender.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Sagitario

Palabra clave: Deseo.

Número de suerte: 227

Te llaman por un empleo nuevo. No seas intenso con los tuyos. Nuevos movimientos. Cambios en tu vida. Hermano que te pide ayuda. El destino te trae cambios. Todo te sale bien. Te cancelan un dinero. Nuevas sorpresas. Deja fluir, y que las cosas pasen. No te apegues a nada la vida es una sola.

Trabajo: Estarás trabajando para un grupo importante, pero te llaman de un sitio esperado. Decisiones que debes tomar.

Salud: Alegrías por resultados de examen.

Amor: Llego el momento perfecto esta semana para que le digas a una persona lo que sientes por él.

Parejas: Celebraciones y alegrías por un juego. Tendrás una experiencia especial en sitio de montaña.

Solteros: Cuídate de dolor de oído. Algo con libro que solucionas. Dificultades que superas. Triunfos en un trabajo.

Mujer: Cambios en tu cuarto por alegrías ya que te anuncian la llegada de un bebe, a preparar todo.

Hombre: Le darás las gracias a una persona que no tratas ya que te soluciona un problema.

Consejo: Confía en tu fuerza que tienes interna.

Capricornio

Palabra clave: Valor.

Número de suerte: 027

Estarás hablando con una persona importante donde hay muchas, oficinas. Debes darle más fuerza a lo que quieres. Un amor llega a tu vida. Pasión y deseos de perdonar. Deja el miedo adelante, la vida te trae cambios. Mujer importante que habla bien de ti. Debes dejar que las cosas sigan su curso.

Trabajo: Es hora de organizar unos documentos. Inicias estudios para mejorar, en lo que trabajas.

Salud: Sin novedad.

Amor: No te dejes llevar por extraños o personas que conoces poco. La llamada de alguien especial que te da alegrías.

Parejas: Madre que se mete en tu relación, cuidado no lo permitas. Hijos pendientes de ti.

Solteros: Cuidado con los malos pensamientos. Debes cancelar las deudas. Celebraciones por acuerdos.

Mujer: Sorpresas con embarazo. Viajes por estudios. Algo con una maleta negra. Celebraciones.

Hombre: Debes hablar con alguien del pasado que te busca. Problemas que superas. Cambia tu conducta.

Consejo: Mantén elevado el optimismo en tu vida.

Acuario

Palabra clave: Firmeza.

Número de suerte: 337

Te invitaran a salir de noche donde debes vestir de gala. La vida te da cada cosa que pides, pero acuérdate de darlo tú también. Compra de zapatos para algo especial. Mujer amiga que te llama para ofrecerte algo que será para cambios en tu vida. Nuevas energías. La abundancia llega a ti.

Trabajo: Tu crecimiento en la oficina será importante. Estarás preocupado por alguien que no llega que llamaste para un trabajo. Llámalo.

Salud: Malestar en las piernas.

Amor: Pendiente con una persona muy cercana que hace doble clara. Salidas nocturnas.

Parejas: Muchos cambios que serán favorable. Deja las excusas a un lado. No permitas que otros te falten el respeto.

Solteros: No te sientas culpable explícale a la persona que buscas las cosas bien. Cambios en viajes.

Mujer: Buscas hablar con la familia ya que el conflicto no termina, si no aclaran las cosas. Amigo que demuestra lo que sienten por ti.

Hombre: Debes olvidar dejar el rencor y manejar las cosas de otra manera. No salgas en tiempo de lluvia.

Consejo: El perdón es importante.

Piscis

Palabra clave: Valor.

Número de suerte: 105

Te invitaran a sitio de muchas luces. Cambios de vivienda o cuarto. Algo que recibes en tu casa con muchas alegrías. Deja el pasado adelante. Algo con una mascota. La prosperidad está de tu lado, no la dejes pasar. Amigos del pasado que te buscan. Nuevas oportunidades en tu vida y la de tu familia.

Trabajo: La claridad llegó a tu parte laboral. Acuérdate que tú conoces con quien estás trabajando.

Salud: Debes atender la tensión y circulación.

Amor: La familia es muy importante por lo tanto no lo hagas a un lado. No prometas lo que no vas a cumplir.

Parejas: Alguien que sufre por que no te ve. Cuidado con los comentarios en tu entorno y menos de la familia.

Solteros: Reunión familiar donde serás invitado ya que se aclara algo de una herencia. Compra de bienes.

Mujer: Sientes que llegó el cambio a tu vida. Mujer cercana que te ofrece un negocio. Compra de moneda extranjera.

Hombre: Nunca estarás solo. Hermano que necesita que lo escuches. Celebraciones por mudanza.

Consejo: Haz el bien y no mires a quien.

