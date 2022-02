Hay muchos materiales con los que poder hacer manualidades con los niños o para quienes disfrutan de un rato de creatividad. Unos de ellos son las arcillas, como la arcilla polimérica o Fimo, parecida a la plastilina, y la arcilla natural o sin polímeros, las cuales permiten hacer muchas figuras, objetos de bisutería e incluso llaveros. Gracias a que es un material muy moldeable, quien quiera puede desarrollar la creatividad y el arte plástico, practicando solo o de la mano de profesores o monitores de talleres plásticos.

Pese a que en tiendas especializadas de manualidades podemos comprar diferentes tipos de arcillas, también se pueden hacer arcillas caseras para manualidades.

Cómo hacer arcilla casera con harina

La arcilla para modelar tiene un inconveniente principal: el elevado precio de coste. Es un material que, si bien está al alcance de la mayoría de personas, también es cierto que se considera como caro para los que no tienen una idea clara de su uso o simplemente no saben utilizarla correctamente todavía y, por ello, podrían pensar que desaprovechan la inversión. Por ello, se puede empezar aprendiendo con otro material parecido a la arcilla que usan los artistas y también es conveniente conocer varios métodos para hacer arcilla moldeable casera con el objetivo de disponer de ella sin necesidad de adquirirla, pues aunque no es exactamente igual que la usada por los artistas puede servirnos para practicar o para entretener a los niños un buen rato y conseguir que aprendan divirtiéndose.

Muchas personas, al pensar en hacer arcilla casera para niños también pueden estar pensando en un material como la plastilina o la arcilla polimérica (también llamada Fimo). No obstante, aunque son materiales moldeables que pueden tener similitudes hay que tener en cuenta varios aspectos. En el caso de la arcilla polimérica y la plastilina, podemos indicar algunos aspectos importantes:

A diferencia de la plastilina, esta arcilla se endurece cuando se calienta en el horno.

A diferencia de la plastilina, esta arcilla se endurece cuando se calienta en el horno.

La arcilla polimérica tiene la capacidad de combinar distintos colores. Da la opción de amasar dos tonos, creando de esta forma un efecto original de marmolado. Si prolongas mucho el amasamiento, acabarás obteniendo una mezcla homogénea, es decir, una arcilla polimérica de otro color.

polimérica tiene la capacidad de combinar distintos colores. Da la opción de amasar dos tonos, creando de esta forma un efecto original de marmolado. Si prolongas mucho el amasamiento, acabarás obteniendo una mezcla homogénea, es decir, una polimérica de otro color. Las arcillas poliméricas están hechas de PVC plastificado. Si se quieren endurecer una vez creadas las figuras, estas arcillas se tienen que hornear entre 110 °C y 130 °C.

Si te preguntabas cómo hacer arcilla polimérica, sentimos decirte que no es posible hacer arcilla Fimo, pues los ingredientes plásticos de los que se compone solo están disponibles para empresas y profesionales en el mercado, no para particulares. Así que si quieres exactamente este tipo de arcilla solo puedes comprarla.

Tras conocer todo esto, en unCOMO te ayudamos a descubrir cómo hacer arcilla casera con distintos materiales fáciles de encontrar. Empezamos enseñándote cómo hacer arcilla con maizena, maicena o fécula o harina de maíz.

Ingredientes

Harina de maíz o maicena (usa siempre el doble de harina que de sal).

Sal.

Agua.

Pintura acrílica o colorante de alimentos.

Pasos para hacer arcilla casera con harina de maíz

Mezcla en un recipiente la harina con la sal. Utiliza la cantidad que consideres oportuna en función del proyecto que tengas pensado para trabajar con la arcilla, pero siempre debes añadir el doble de harina respecto a la sal. Agrega progresivamente agua a la mezcla. Hazlo mediante pequeñas cucharadas para ir removiéndola con la harina y la sal hasta obtener la textura ideal. Si detectas que la mezcla está quedando especialmente pegajosa, opta por añadir más harina. Así, el material tendrá una mayor consistencia. Echa el colorante para aportar color a la arcilla si así lo quieres. Finalmente, amasa la mezcla y ya podrás empezar a crear figuras con este material casero.

Cómo hacer arcilla casera sin bicarbonato

Hay quienes piensan que para hacer arcilla casera es totalmente necesario usar bicarbonato de sodio, pero lo cierto es que existen muchas mezclas distintas con las que lograr materiales tipo arcilla para moldear y no es imprescindible usar bicarbonato. Aquí te contamos cómo hacer arcilla casera sin bicarbonato paso a paso:

Ingredientes

Una olla de teflón.

1 taza de pegamento blanco escolar.

1 taza de harina de maíz o de trigo.

1 cucharada de limón.

2 cucharadas de aceite mineral.

Témpera en polvo con diversidad de colores.

Pasos para hacer arcilla casera sin bicarbonato

Pon a calentar la olla de teflón y mezcla en el interior todos los ingredientes expuestos anteriormente. Si deseas que el material adquiera color, añade la témpera en polvo con el tono preferido, si no lo añades quedará de un tono blanco. Mezcla los ingredientes en la olla a fuego lento y durante 10 minutos. En este tiempo, se habrá convertido en una masa homogénea. Quita la olla del fuego y espera a que se enfríe. Cuando ya no queme, retira la masa de la olla y amásala durante varios minutos hasta alcanzar una textura bien moldeable. Finalmente, guarda la masa en un recipiente hermético para que se conserve hasta el momento que quieras utilizarla, pues aunque el limón ayudará a conservarla mejor siempre durará más si se guarda adecuadamente.

Cómo hacer arcilla con tierra

Hacer arcilla con tierra es otra alternativa para elaborar este material. En unCOMO te recomendamos que juntes estos ingredientes y sigas estos pasos para conseguirlo:

Ingredientes

Tamiz de metal.

Tamiz de metal.

2 tazas de tierra para manualidades o para hacer arcilla (la encontrarás en tiendas de manualidades). Otra opción es que recojas de algún campo cercano a tu casa algo de tierra rica en arcillas. En este último caso, tendrás una masa de barro rico en arcillas.

(la encontrarás en tiendas de manualidades). Otra opción es que recojas de algún campo cercano a tu casa algo de tierra rica en arcillas. En este último caso, tendrás una masa de barro rico en arcillas. Agua.

Recipiente para mezclar.

Recipiente hermético para guardar la arcilla.

Pasos para hacer arcilla con tierra

Coloca un tamiz de metal sobre un recipiente y vierte las dos tazas llenas de tierra para hacer arcilla. Moviendo con cuidado el tamiz, conseguirás que caiga la tierra fina en el recipiente. Las partículas gruesas de tierra se quedarán atrapadas en el tamiz. Sacude varias veces para asegurarte que toda la tierra fina cae en el recipiente. Agrega dos cucharadas de agua en la tierra que queda en el recipiente. Mezcla con tus manos el agua con la tierra, empezando a formar una especie de pelota. Añade más agua, de cucharada en cucharada, hasta que veas que consigues una buen consistencia usando toda la tierra que habías preparado o hasta ver que tienes bastante para hacer la o las figuras que quieras. Si ves que te has pasado con el agua, añade un poco de tierra fina (colada con el tamiz) y vuelve a mezclar todos los ingredientes. Amasa unos pocos minutos más para que la arcilla quede bien moldeable y guárdala en un recipiente hermético.

Con estos métodos, sabrás cómo hacer arcilla casera mediante diferentes ingredientes. Estos materiales caseros son ideales para hacer muñecos con los niños, figuras para llaveros e incluso flores de decoración.

