consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reunió de emergencia este lunes 21 de febrero en Nueva York, a petición de Ucrania, tras la tensión que se vive con Rusia.

El valor de la diplomacia y la mesura fue uno de los puntos que ocuparon mayor peso en el diálogo de la ONU ante la situación que podría desencadenar una guerra. Sin embargo, la ONU reconoció que los próximos días serán críticos. «El riesgo de conflicto mayor es real y debe ser evitado a toda costa», recogió la AFP.

EE.UU. ve como un “sinsentido” que Rusia haya mandado sus tropas a Ucrania, supuestamente a «custodiar la paz»; además aseguraron que Norteamérica no tiene intensiones de surtir a Ucrania con armas nucleares, recordado que el país entregó sus armas voluntariamente.

POSICIÓN DE MIEMBROS DE LA ONU

Por otro lado, Kenia instó a que se apueste por la democracia. «La amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de Ucrania se ha hecho realidad», señaló.

Noruega señaló que Rusia violó el principio fundamental de la organización de la «la igualdad soberana de sus miembros», y rechazó de forma tajante la declaraciones de Putin sobre los estados separatistas de Ucrania, las cuales chocan con los acuerdos de Minsk; y recalcó que Rusia atenta con sus acciones la carta de la ONU..

China, por su parte, indicó que los países deben resolver sus problemas bajo dialogo y consultas. Sin embargo, prefirió abstenerse para «no avivar la tensión».

LOS PAÍSES EN CONFLICTO

Rusia se defendió señalando que Ucrania estaría bombardeando a Donetsk y Lugansk, territorios reconocidos como independientes este lunes; lo cual rechazado por gran parte de la comunidad internacional. Así mismo, alegó que Ucrania no respeta los derechos de los civiles rusos en Donbest y apuntaron a una diálogo directo con Ucrania. En la misma línea Rusia, aseguró que el país no es parte del acuerdo de Minsk.

Mientras Ucrania explicó que la sesión fue convocada, por su parte, de manera urgente por la decisión «ilegal y e ilegítima» de Rusia de reconocer Donetsk y Lugansk como independientes, las cuales pertenecen a Ucrania. «Hoy los miembros de las Naciones Unidas están sufriendo un ataque por parte de Rusia».

El representante ucraniano también recalcó que las fronteras reconocidas internacionalmente de su país no serán modificadas, viendo las acciones de Rusia como una violación territorial. «La decisiones de Rusia podrán tomarse como una retirada de los acuerdos de Minsk (…) Un país que ha avivado la guerra durante ocho años no puede mantener la paz», dijo, y aseguró que esa nación no va a sucumbir ante provocaciones, «estamos comprometidos con la vía diplomática, no tenemos miedo de nada, ni a nadie».

