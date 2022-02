EEUU | Biden habla con Zelenski y anunciará pronto medidas contra Donetsk y Lugansk

El presidente Joe Biden conversó este lunes con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y tiene intención de anunciar «pronto» sanciones contra las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, informó la Casa Blanca.

Biden y Zelenski hablaron por teléfono durante unos 35 minutos después del discurso televisado del presidente ruso, Vladímir Putin, quien tras la alocución firmó un decreto para reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk.

The President of Russia and heads of the Donetsk and Lugansk People’s Republics have signed a treaty of friendship and cooperation https://t.co/CuzfdvHXB1

— President of Russia (@KremlinRussia_E) February 21, 2022